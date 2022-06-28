Возглавила пседодепартамент образования и науки в Херсоне: в коллаборационизме подозревается преподавательница ВУЗа
Киев • УНН
КИЕВ. 28 июня. УНН. В коллаборационизме подозревается бывшая преподавательница Херсонской академии непрерывного образования, она возглавила псевдодепартамент образования и науки в оккупированном Херсоне. Об этом говорится в официальном Телеграмм-канале Офиса Генерального прокурора Украины, передает УНН.
Детали
Сотрудничая с российскими спецслужбами, подозреваемая добровольно заняла должность так называемого начальника «департамента образования и науки военно-гражданской администрации Херсонской области». Она призывает местных педагогов работать под новым руководством представителей страны-агрессора, занимается подбором кандидатов на должности директоров местных учебных заведений.
Кроме того, подозреваемая приняла участие в размещении в главной библиотеке города Херсона агитационной русской литературы из серии «русская историческая проза» президентской библиотеки рф», а также публично выразила благодарность президенту рф и поддержку его действиям. Таким образом она способствовала реализации замысла по внедрению русского языка на территории Херсонской области.
Следователи Управления СБУ в Херсонской области уже начали досудебное расследование.
Напомним
Сегодня утром стало известно, что мэра занятого оккупантами Херсона Игоря Колыхаева похитили. Пока информации о его местонахождении нет.
Пресс-секретарь городского головы Херсона заявила, что его похищение связано с проукраинской позицией и отказом сотрудничать с российскими властями.