Викрадення мера Херсона: прессекретар каже, Колихаєв відмовився співпрацювати з окупаційною владою

Цитата

“Впевнена, що арешт Колихаєва пов’язаний із його відмовою співпрацювати з окупаційною владою. Кілька днів тому Колихаєв отримав листа від „новопризначеного“ мера, де той запрошував його обговорити майбутню „організацію взаємодії“. За відмову від зустрічі погрожував арештом. Колихаєв не пішов. Ми всі у небезпеці. Усі під ударом”, — пояснила Галина Ляшевська на сторінці у Facebook.

Деталі

За її інформацією, мер міста вранці приїхав до однієї з комунальних установ, де працювали співробітники міськвиконкому. Як тільки він вийшов з машини, його одразу затримали озброєні росгвардійці та, швидше за все, фсб.

“Вони вилучили жорсткі диски із комп’ютерів, розкрили всі сейфи, шукали документи. Весь цей час Колихаєва тримали в окремому кабінеті в кайданках під озброєною охороною. Після обшуку Колихаєва посадили в автобус Z та відвезли”, — резюмувала вона.

Доповнення

Сьогодні вранці стало відомо, що мера зайнятого окупантами Херсона Ігоря Колихаєва викрали. Наразі інформації щодо його місцезнаходження немає.