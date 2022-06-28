Мера зайнятого окупантами Херсона Колихаєва "забрали" - радниця

Цитата

"Вони забрали Колихаєва Ігоря", - написала Ляшевська.

Доповнення

У Херсоні нещодавно підірвали автомобіль Audi. За кермом, за повідомленнями, був начальник колонії № 90 Євген Соболєв, який співпрацює з окупаційною владою.

У начальника колонії №90 Євгена Соболєва, який співпрацює з окупаційною владою, який був в автомобілі під час вибуху в Херсоні, пошкоджені обидві ноги, але не ампутовані.