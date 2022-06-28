Мера зайнятого окупантами Херсона Колихаєва "забрали" - радниця
Київ • УНН
КИЇВ. 28 червня. УНН. Мера зайнятого окупантами Херсона Ігоря Колихаєва "забрали", повідомила радниця Херсонського міського голови Галина Ляшевська у Facebook, пише УНН.
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"Вони забрали Колихаєва Ігоря", - написала Ляшевська.
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У Херсоні нещодавно підірвали автомобіль Audi. За кермом, за повідомленнями, був начальник колонії № 90 Євген Соболєв, який співпрацює з окупаційною владою.
У начальника колонії №90 Євгена Соболєва, який співпрацює з окупаційною владою, який був в автомобілі під час вибуху в Херсоні, пошкоджені обидві ноги, але не ампутовані.