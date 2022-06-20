Підрив авто із Соболєвим у Херсоні: у колаборанта пошкоджені обидві ноги, але не ампутовані

Цитата

“Я думаю всі знають про вибух автомобіля білого кольору AUDI, в якому було дві людини. Один з них Євген Соболєв — це начальник 90-ої колонії. Який на початку війни робив вчинки, які здавалися настільки героїчними, проукраїнськими. Багато зробив для підтримки хлібом, іншими харчовими продуктами Херсона. Ну, а потім я думаю знає тільки він, що сталося і він став зрадником, колаборантом і зіграв, грає величезну роль у підтримці окупаційних сил та військ на Херсонщині”, — розповів Лагута.

Деталі

Він підтвердив, що підрив автомобіля був.

“Я теж це підтверджую. Єдине, що не відповідає дійсності це ампутовані кінцівки. Обидві людини, які були в даному автомобілі живі. Перебувають у лікарні з травмами різного ступеня тяжкості. У Євгена Соболєва пошкоджені справді обидві ноги. Але розмови про те, що вони ампутовані — не відповідають дійсності”, — сказав Лагута.

Доповнення

У Херсоні підірвали автомобіль Audi. За кермом був начальник колонії № 90 Євген Соболєв, який співпрацює з окупаційною владою.