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Підрив авто із Соболєвим у Херсоні: у колаборанта пошкоджені обидві ноги, але не ампутовані

Підрив авто із Соболєвим у Херсоні: у колаборанта пошкоджені обидві ноги, але не ампутовані

Київ • УНН

 • 711901 перегляди

КИЇВ. 20 червня. УНН. У начальника колонії №90 Євгена Соболєва, який співпрацює з окупаційною владою, який був в автомобілі під час вибуху в Херсоні, пошкоджені обидві ноги, але не ампутовані. Про це розповів голова Херсонської ОДА Геннадій Лагута під час брифінгу, передає УНН.

Цитата

“Я думаю всі знають про вибух автомобіля білого кольору AUDI, в якому було дві людини. Один з них Євген Соболєв — це начальник 90-ої колонії. Який на початку війни робив вчинки, які здавалися настільки героїчними, проукраїнськими. Багато зробив для підтримки хлібом, іншими харчовими продуктами Херсона. Ну, а потім я думаю знає тільки він, що сталося і він став зрадником, колаборантом і зіграв, грає величезну роль у підтримці окупаційних сил та військ на Херсонщині”, — розповів Лагута.

Деталі

Він підтвердив, що підрив автомобіля був.

“Я теж це підтверджую. Єдине, що не відповідає дійсності це ампутовані кінцівки. Обидві людини, які були в даному автомобілі живі. Перебувають у лікарні з травмами різного ступеня тяжкості. У Євгена Соболєва пошкоджені справді обидві ноги. Але розмови про те, що вони ампутовані — не відповідають дійсності”, — сказав Лагута.

Доповнення

У Херсоні підірвали автомобіль Audi. За кермом був начальник колонії № 90 Євген Соболєв, який співпрацює з окупаційною владою.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

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