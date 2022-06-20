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Подрыв авто с Соболевым в Херсоне: у коллаборанта повреждены обе ноги, но не ампутированы

Киев • УНН

 • 711899 просмотра

КИЕВ. 20 июня. УНН. У начальника колонии №90 Евгения Соболева, сотрудничающего с оккупационными властями, который был в автомобиле во время взрыва в Херсоне, повреждены обе ноги, но не ампутированы. Об этом рассказал глава Херсонской ОГА Геннадий Лагута во время брифинга, передает УНН.

Цитата

“Я думаю все знают про взрыв автомобиля белого цвета AUDI в котором находилось два человека. Один из них Евгений Соболев — это начальник 90-ой колонии. Который в начале войны делал поступки которые казались настолько героические, проукраинскими. Много сделал для поддержания хлебом, другими продуктами питания Херсона. Ну, а потом я думаю знает только он, что произошло и он стал предателем, колаборантом и сыграл, играет огромную роль в поддержке оккупационных сил и войск на Херсонщине”, — рассказал Лагута.

Детали

Он подтвердил, что подрыв автомобиля был.

“Я тоже это подтверждаю. Единственное, что не соответствует действительности это ампутированные конечностей. Оба человека которые были в данном автомобиле живы. Находятся в больнице с травмами различной степени тяжести. У Евгения Соболева повреждены действительно обе ноги. Но разговоры о том, что они ампутированы — не ответствуют действительности”, — сказал Лагута.

Дополнение

В Херсоне взорвали автомобиль Audi. За рулем был начальник колонии № 90 Евгений Соболев, сотрудничающий с оккупационными властями.

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