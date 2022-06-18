В Херсоне взорвали автомобиль с коллаборантом Соболевым: что известно
Киев • УНН
КИЕВ. 18 июня. УНН. В Херсоне взорвали автомобиль Audi. За рулем был начальник колонии №90 Евгений Соболев, сотрудничающий с оккупационными властями. Об этом УНН сообщает со ссылкой на Суспильне.
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“В Херсоне на улице Сенявина произошел взрыв. Взрывное устройство, которое было прикреплено на дерево, сдетонировало на автомобиль Audi. За рулем был начальник колонии № 90, который сотрудничает с оккупационными властями”, — говорится в сообщении.
Детали
Сообщается, что водитель остался жив. Свидетели рассказывают, что задело велосипедиста, который проезжал рядом.
Военные рф заявили о теракте украинских партизан.
Российские СМИ со ссылкой на оккупационные силовые ведомства сообщают, что целью покушения был Евгений Соболев. Пропагандисты утверждают, что он находится в больнице с ранением и его жизни якобы ничего не грозит.
Дополнение
В оккупированном Херсоне появились объявления, где указано, что партизаны объявили “охоту” на предателя Украины Стремоусова.