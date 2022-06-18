У Херсоні підірвали автомобіль з колаборантом Соболевим: що відомо

Цитата

“У Херсоні на вулиці Сенявіна стався вибух. Вибуховий пристрій, який був прикріплений на дерево, здетонував на автомобіль Audi. За кермом був начальник колонії № 90, який співпрацює з окупаційною владою”, — йдеться в повідомленні.

Деталі

Повідомляється, що водій залишився живий. Свідки розповідають, що зачепило велосипедиста, який проїжджав поруч.

Військові рф заявили про теракт українських партизанів.

Російські ЗМІ з посилання на окупаційні силові відомства повідомляють, що метою замаху був Євген Соболєв. Пропагандисти стверджують, що він перебуває у лікарні з пораненням та його життю нібито нічого не загрожує.

Доповнення

В окупованому Херсоні з’явились оголошення, де зазначено, що партизани оголосили “полювання” на зрадника України Стремоусова.