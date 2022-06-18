У Херсоні підірвали автомобіль з колаборантом Соболевим: що відомо
Київ • УНН
КИЇВ. 18 червня. УНН. У Херсоні підірвали автомобіль Audi. За кермом був начальник колонії № 90 Євген Соболєв, який співпрацює з окупаційною владою. Про це УНН повідомляє з посиланням на Суспільне.
Цитата
“У Херсоні на вулиці Сенявіна стався вибух. Вибуховий пристрій, який був прикріплений на дерево, здетонував на автомобіль Audi. За кермом був начальник колонії № 90, який співпрацює з окупаційною владою”, — йдеться в повідомленні.
Деталі
Повідомляється, що водій залишився живий. Свідки розповідають, що зачепило велосипедиста, який проїжджав поруч.
Військові рф заявили про теракт українських партизанів.
Російські ЗМІ з посилання на окупаційні силові відомства повідомляють, що метою замаху був Євген Соболєв. Пропагандисти стверджують, що він перебуває у лікарні з пораненням та його життю нібито нічого не загрожує.
Доповнення
В окупованому Херсоні з’явились оголошення, де зазначено, що партизани оголосили “полювання” на зрадника України Стремоусова.