Мэра занятого оккупантами Херсона Колыхаева "забрали" - советница
Киев • УНН
КИЕВ. 28 июня. УНН. Мэра занятого оккупантами Херсона Игоря Колихаева "забрали", сообщила советница Херсонского городского головы Галина Ляшевская в Facebook, пишет УНН.
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"Они забрали Колихаева Игоря", - написала Ляшевская.
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В Херсоне недавно взорвали автомобиль Audi. За рулем, по сообщениям, был начальник колонии №90 Евгений Соболев, сотрудничающий с оккупационными властями.
У начальника колонии №90 Евгения Соболева, сотрудничающего с оккупационными властями, который был в автомобиле при взрыве в Херсоне, повреждены обе ноги, но не ампутированы.