Похищение мэра Херсона: пресс-секретарь говорит, что Колыхаев отказался сотрудничать с оккупационными властями
Киев • УНН
КИЕВ. 28 июня. УНН. Пресс-секретарь городского главы Херсона заявила, что похищение Игоря Колихаева связано с его проукраинской позицией и отказом сотрудничать с российскими властями, передает УНН.
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“Уверена, что арест Колихаева связан с его отказом сотрудничать с оккупационными властями. Несколько дней назад Колыхаев получил письмо от „новоназначенного“ мэра, где тот приглашал его обсудить будущую „организацию взаимодействия“. За отказ от встречи угрожал арестом. Колыхаев не пошел. Мы все в опасности. Все под ударом”, — пояснила Галина Ляшевская на странице Facebook.
Детали
По ее информации, мэр города утром приехал в одно из коммунальных учреждений, где работали сотрудники горисполкома. Как только он вышел из машины, его сразу задержали вооруженные росгвардейцы и, скорее всего, фсб.
“Они удалили жесткие диски с компьютеров, раскрыли все сейфы, искали документы. Все это время Колихаева держали в отдельном кабинете в наручниках под вооруженной охраной. После обыска Колихаева посадили в автобус Z и увезли”, — резюмировала она.
Дополнение
Сегодня утром стало известно, что мэра занятого оккупантами Херсона Игоря Колихаева похитили. Пока информации о его местонахождении нет.