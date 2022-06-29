Оккупационная администрация Херсона заявила о подготовке «референдума» о присоединении к рф
Киев • УНН
КИЕВ. 29 июня. УНН. Подконтрольные кремлю власти временно оккупированного Херсона заявили о подготовке в городе псевдореферендума о «присоединении» к московии, пишет УНН.
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«Да, мы готовимся к референдуму. И мы его проведем. И как ни странно Херсонская область примет решение и присоединится к составу российской федерации», – сказал Кирилл Стремоусов называющий себя «заместителем председателя военно-гражданской администрации» области, в видео, опубликованном в его Telegram-канале .
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В то же время, как отметил первый заместитель председателя Херсонского облсовета Юрий Соболевский, оккупанты в Херсонской области «очень нервничают».
«Задачи, поставленные кремлем, и сроки их выполнения, заставляют их включить турборежимы по интеграции наших территорий и населения в систему русского мира. Стахановскими темпами впихивается подобие банковской системы, а также запущены услуги записи актов гражданского состояния. Документы выдаются по российскому образцу», – написал он в Facebook.
Кроме того, по словам чиновника, орки пытаются вербовать наших людей для работы практически во всех сферах – от детских садов до работников железной дороги.
«Друзья, если у вас не остается другого выхода – не ведитесь на все их инициативы! Они уже проиграли битву за ума и сердца Херсонцев. Они не смогли сломить вашу волю к свободе и любви к Украине. ВСУ близко, если нет возможности временно выехать на контролируемую территорию – продержитесь до их прихода», – подчеркнул он.
Напомним
В коллаборационизме подозревается бывшая преподавательница Херсонской академии непрерывного образования, она возглавила псевдодепартамент образования и науки в оккупированном Херсоне.