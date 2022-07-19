"Подарок от россии": уцелевшее имущество из Мариуполя вывозят в Донецк – мэр

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"Оккупанты обворовывают все, даже школы. Снимают в мариупольских школах интерактивные доски, везут их в Донецк и говорят, что это подарок от россии. Такая же участь постигла дорогостоящую ИВЛ, которую Мариуполю подарили международные партнеры. Стало известно, что российские оккупанты похитили металлургическую продукцию из города, которая уже имела порт назначения. То есть фактически этот металл принадлежал другим государствам", - сообщил Бойченко.

Добавим

Кроме того, оккупанты полностью уничтожили 50% зданий Мариуполя. Из 2600 многоэтажек города 1356 – сожжены дотла. Продолжается гуманитарная катастрофа. россияне уничтожили 450 километров сети водоотведения. Та вода, которая есть в городе, техническая. Хватит такой воды на 9 месяцев. Никакого ремонта или восстановления оккупанты не проводят.

Напомним

В разрушенном россией Мариуполе оккупанты получили приказ от российских кураторов провести скрытую мобилизацию мужчин призывного возраста.