Мариуполь ждет ВСУ: горожане напомнили рашистам, что возмездие рядом

Цитата

“В Мариуполе наши люди напомнили оккупантам, что Мариуполь – это Украина. А оккупантов ожидает уничтожение. Возмездие – рядом”, – написал он под видео, на котором горожане расклеивают открытки с украинским флагом и лозунгами: “Смерть рашистам”.

Дополнение

Советник мэра временно захваченного Мариуполя Петр Андрющенко сообщил, что по "решению" оккупационной "власти" граждане Украины лишены права собственности на недвижимость в городе.