Мариуполь ждет ВСУ: горожане напомнили рашистам, что возмездие рядом
Киев • УНН
КИЕВ. 19 июля. УНН. В оккупированном и разрушенном россией Мариуполе местные жители напомнили рашистам, что их ждет смерть, а город ожидает ВСУ. Видео обнародовал заместитель мэра Петр Андрющенко, передает УНН.
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“В Мариуполе наши люди напомнили оккупантам, что Мариуполь – это Украина. А оккупантов ожидает уничтожение. Возмездие – рядом”, – написал он под видео, на котором горожане расклеивают открытки с украинским флагом и лозунгами: “Смерть рашистам”.
Дополнение
Советник мэра временно захваченного Мариуполя Петр Андрющенко сообщил, что по "решению" оккупационной "власти" граждане Украины лишены права собственности на недвижимость в городе.