В Мариуполе растет сопротивление оккупантам: по всему городу появились наклейки с украинским флагом
Киев • УНН
КИЕВ. 20 июля. УНН. В Мариуполе все больше растет сопротивление оккупантам. Как информирует советник мэра города Петр Андрющенко, по всему городу появились наклейки с украинским флагом, пишет УНН.
Цитата
“Флаг. Открытки. А сегодня уже наклейки флага Украины по всему городу.
Наши партизаны напоминают, что Мариуполь – был, есть и будет Украиной. Чтобы никто не сомневался. Отдельно передают горячий привет оккупантам и советуют им оглядываться”, – написал он под опубликованным видео.
Дополнение
За прошедшие сутки советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко обнародовал видео, на котором партизаны в городе расклеивают открытки с украинским флагом и лозунгами: “Смерть рашистам”.