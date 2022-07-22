Гайдай: окупанти вкрали на Луганщині близько 70 тис. тонн зерна нового врожаю і вивезли на кубань

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"Близько 70 тис. тонн зерна нового врожаю росіяни вже відібрали у фермерів Луганщини і вивезли", - написав Гайдай у Telegram.

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Фермери регіону, навіть за відсутності більшості одиниць техніки, яку росіяни вкрали навесні, зібрали липневий врожай в оптимальні строки. Так, два найпотужніших підприємства Луганської області – ТОВ СП «Нібулон» та ПрАТ «Агротон» – майже завершили збирання врожаю, зазначив голова ОВА.

Однак зерно, за даними Гайдая, націоналізувало кубанське підприємство. Через те, що окупанти викрали врожай – в аграріїв не залишається врожаю для реалізації та, відповідно, коштів, аби розрахуватися з населенням за паї.

У Департаменті агропромислового розвитку Луганської обласної військової адміністрації відзначають, що до початку російського вторгнення ці агроформування були найпотужнішими підприємствами регіону.

“Вони впроваджували сучасні технології, створювали для орендодавців соціальний пакет, своєчасно розраховувалися і мали найбільш високий рівень орендної плати. Питома вага в загальному обсязі виробництва ранніх зернових кожного із цих підприємств досягала більше 10 відсотків. Наразі окупанти відбирають в них врожаї та вивозять на кубань”, – поінформував Гайдай.

Доповнення

У тимчасово окупованому Маріуполі окупанти вимагають від місцевих фермерів, які не евакуювалися, віддати весь врожай, а за допомогою російської зброї їх примушують підписати юридичні папери по безоплатній передачі права власності на земельні ділянки та майно.