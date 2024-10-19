G7 поддерживает «необратимый путь» Украины к евроатлантической интеграции
Киев • УНН
Министры обороны G7 подтвердили поддержку интеграции Украины в НАТО. Они отметили важность учебных программ для ВСУ и создания армии, совместимой с силами НАТО.
Министры обороны "Группы семи" подтвердили свою поддержку "необратимого пути" Украины к полной евроатлантической интеграции. Об этом сообщается в совместной декларации по итогам встречи в Неаполе, передает УНН.
Детали
В заявлении, принятом на встрече, акцентируется на намерениях продолжать оказывать краткосрочную и долгосрочную помощь Украине.
Министры подчеркнули важность продолжения учебных и тренировочных программ для Вооруженных Сил Украины, отметив усилия НАТО и ЕС в рамках соответствующих инициатив. Программа НАТО по оказанию помощи и тренировки в области безопасности, а также Миссия ЕС по военной помощи, получили признание за свою роль в развитии и реформировании украинских вооруженных сил.
Приоритетом для министров является создание армии Украины, которая будет взаимосовместимой с военными силами стран-членов НАТО, чтобы обеспечить защиту страны и сдержать дальнейшие агрессии.
Заявление также подчеркивает, что целью G7 остается достижение справедливого и прочного мира в Украине, что соответствует международному праву и принципам Устава ООН, обеспечивая уважение к суверенитету и территориальной целостности Украины.
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