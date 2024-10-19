G7 поддерживает «необратимый путь» Украины к евроатлантической интеграции

Министры обороны "Группы семи" подтвердили свою поддержку "необратимого пути" Украины к полной евроатлантической интеграции. Об этом сообщается в совместной декларации по итогам встречи в Неаполе, передает УНН.

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В заявлении, принятом на встрече, акцентируется на намерениях продолжать оказывать краткосрочную и долгосрочную помощь Украине.

Министры подчеркнули важность продолжения учебных и тренировочных программ для Вооруженных Сил Украины, отметив усилия НАТО и ЕС в рамках соответствующих инициатив. Программа НАТО по оказанию помощи и тренировки в области безопасности, а также Миссия ЕС по военной помощи, получили признание за свою роль в развитии и реформировании украинских вооруженных сил.

Приоритетом для министров является создание армии Украины, которая будет взаимосовместимой с военными силами стран-членов НАТО, чтобы обеспечить защиту страны и сдержать дальнейшие агрессии.

Заявление также подчеркивает, что целью G7 остается достижение справедливого и прочного мира в Украине, что соответствует международному праву и принципам Устава ООН, обеспечивая уважение к суверенитету и территориальной целостности Украины.

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