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Міністерка довкілля: через атаку рф на ЧАЕС демонтаж саркофага відкладається

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G7 підтримує "незворотний шлях" України до євроатлантичної інтеграції

Київ • УНН

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Міністри оборони G7 підтвердили підтримку інтеграції України в НАТО. Вони наголосили на важливості навчальних програм для ЗСУ та створення армії, сумісної з силами НАТО.

G7 підтримує "незворотний шлях" України до євроатлантичної інтеграції

Міністри оборони "Групи семи" підтвердили свою підтримку "незворотного шляху" України до повної євроатлантичної інтеграції. Про це повідомлено у спільній декларації за підсумками зустрічі у Неаполі, передає УНН.

Деталі

У заяві, ухваленій на зустрічі, акцентується на намірах продовжувати надавати короткострокову та довгострокову допомогу Україні.

Міністри наголосили на важливості продовження навчальних і тренувальних програм для Збройних Сил України, відзначивши зусилля НАТО та ЄС у рамках відповідних ініціатив. Програма НАТО з надання допомоги та тренування в галузі безпеки, а також Місія ЄС з військової допомоги, отримали визнання за свою роль у розвитку і реформуванні українських збройних сил.

Пріоритетом для міністрів є створення армії України, яка буде взаємосумісною з військовими силами країн-членів НАТО, щоб забезпечити захист країни та стримати подальші агресії.

Заява також підкреслює, що метою G7 залишається досягнення справедливого та тривалого миру в Україні, що відповідає міжнародному праву та принципам Статуту ООН, забезпечуючи повагу до суверенітету і територіальної цілісності України.

Україна підписала угоду з Німеччиною щодо посилення системи ППО19.10.24, 21:50 • 39515 переглядiв

Юлія Котвицька

Юлія Котвицька

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