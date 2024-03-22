FT: ЕС стремится обойти договор о запрете на покупку оружия для поддержки Украины

Европейский союз решил обойти пункт Договора о ЕС о запрете закупки оружия из бюджета организации, чтобы нарастить военную помощь Украине. Об этом пишет Financial Times, передает УНН.

Детали

Газета напомнила, что в 2022 году страны-члены Евросоюза согласились финансировать поставки вооружения Киеву через многосторонний фонд, который был создан вне бюджета ЕС - в обход статьи договора, регулирующей деятельность объединения.

Сейчас Брюссель активно пытается найти возможность обойти пункт Договора о ЕС, который запрещает закупку оружия из бюджета блока, поскольку планирует увеличить объем финансирования ВСУ, говорится в публикации.

Как сообщили источнику, Еврокомиссия предложила юристам пересмотреть этот пункт договора.

Это был бы прорыв. Это могло бы многое изменить заявил один из собеседников.

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