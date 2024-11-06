Фронт и работа в "оборонке": Зеленский провел совещание с Сырским и Камышиным
Киев • УНН
Президент провел ряд совещаний с руководством по фронту, оборонной промышленности и законодательной работе. Завтра Зеленский посетит саммит Европейского политического сообщества в Будапеште.
Президент Владимир Зеленский провел сегодня несколько совещаний, в частности с советником Александром Камышиным по работе в «оборонке» и Главкомом ВСУ Александром Сырским о фронте и выполнении решений, которые могут поддержать воинов на передовой. Об этом Зеленский сообщил в видеообращении, передает УНН.
«Сегодня было много совещаний как раз о том, какие результаты мы имеем сейчас и каких можем достичь... Конечно, был доклад Главкома Сырского. Фронт, выполнение решений, которые могут поддержать наших воинов на передовой. И отдельно хочу сегодня поблагодарить всех украинских воинов, все наши подразделения, которые выполняют боевые задачи в Курской области», - сказал Зеленский.
Президент отметил, что сегодня уже три месяца Курской операции.
«И это наш вклад в то, чтобы каждый в мире видел: Украина может менять траекторию этой войны так, чтобы виновник войны чувствовал настоящее давление. Настоящий мир бывает достижением только действительно смелых», - заявил Зеленский.
Также Зеленский сообщил, что было совещание с премьер-министром Денисом Шмыгалем по текущей работе и ключевым вопросам устойчивости.
«Говорил также с Русланом Стефанчуком, Председателем Верховной Рады Украины, относительно действий и законодательной, и исполнительной ветвей власти. Провел также совещание с Александром Камышиным по работе в «оборонке», нашей поставке для фронта и перспективных вещей, которые можно сделать для того, чтобы усилить украинские позиции», - рассказал Зеленский.
Дополнение
Президент Владимир Зеленский завтра посетит Будапешт, где примет участие в саммите Европейского политического сообщества по приглашению премьер-министра председательствующей в Европейском совете Венгрии Виктора Орбана и президента Европейского совета Шарля Мишеля.