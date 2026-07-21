Франция с 1 сентября запретит соцсети детям до 15 лет

Парламент Франции принял решение о запрете соцсетей для детей до 15 лет уже с 1 сентября. Об этом сообщил президент Франции Эммануэль Макрон в соцсети X, передает УНН.

Я обещал это сделать, и теперь это принято: с началом учебного года социальные сети будут запрещены для детей в возрасте до 15 лет. Благодарю депутатов. Теперь дело за Конституционным советом, а затем — время действовать, чтобы воплотить эту меру в жизнь и защитить наших детей в Интернете - написал Макрон.

Как указывается на сайте Национального собрания Франции, законопроект также предусматривает запрет на использование мобильных телефонов в старших классах средних школ. Исключения сделаны для онлайн-энциклопедий, образовательных и научных ресурсов.

Напомним

Председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что Европейский Союз рассматривает возможность введения возрастных ограничений для пользования социальными сетями детьми.