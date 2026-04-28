$44.090.0951.760.21
Франция призывает ЕС не спешить с торговым соглашением с США

Киев • УНН

 • 776 просмотра

Франция требует добавить защитные условия в торговое соглашение ЕС и США. Париж предлагает ограничить срок действия документа и ввести принцип взаимности.

Министр по делам ЕС Франции Бенжамен Аддад заявил во вторник, что ЕС не должен спешить с ратификацией прошлогоднего торгового соглашения с США, настаивая на необходимости добавить больше защитных механизмов. Об этом сообщает Politico, пишет УНН.

Нет причин в одностороннем порядке внедрять соглашение, если другая сторона его не соблюдает. Торговля должна быть взаимной. Именно поэтому мы не должны отказываться от оговорок

— сказал Аддад изданию Politico после встречи с Берндом Ланге, главой торгового комитета Европарламента и главным докладчиком по трансатлантическому соглашению.

Издание отмечает, что Париж поддерживает позицию депутатов ЕС относительно добавления дополнительных условий к соглашению, заключенному в июле прошлого года в Тернберри, Шотландия, сообщил представитель офиса Аддада.

Среди предложенных предохранителей — так называемое «положение о вступлении в силу», которое сделает отмену пошлин на американские товары зависимой от сокращения США тарифов на сталь, а также «положение о прекращении действия», согласно которому соглашение утратит силу 31 марта 2028 года.

С европейской стороны есть определенные вопросы, требование определенных предохранителей, чтобы мы могли выполнять наши обязательства и иметь возможность реагировать, если Соединенные Штаты не выполнят свои

— заявил на прошлой неделе советник президента Франции Эммануэля Макрона.

Издание подчеркивает, что Франция и евродепутаты сталкиваются с оппозицией со стороны большинства стран ЕС во главе с Германией, которые стремятся сохранить первоначальное соглашение, из-за чего переговоры между странами ЕС, депутатами и Еврокомиссией зашли в тупик. Следующий раунд переговоров запланирован на 6 мая.

Ольга Розгон

