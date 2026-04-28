Франция призывает ЕС не спешить с торговым соглашением с США

Министр по делам ЕС Франции Бенжамен Аддад заявил во вторник, что ЕС не должен спешить с ратификацией прошлогоднего торгового соглашения с США, настаивая на необходимости добавить больше защитных механизмов. Об этом сообщает Politico, пишет УНН.

— сказал Аддад изданию Politico после встречи с Берндом Ланге, главой торгового комитета Европарламента и главным докладчиком по трансатлантическому соглашению.

Нет причин в одностороннем порядке внедрять соглашение, если другая сторона его не соблюдает. Торговля должна быть взаимной. Именно поэтому мы не должны отказываться от оговорок

Издание отмечает, что Париж поддерживает позицию депутатов ЕС относительно добавления дополнительных условий к соглашению, заключенному в июле прошлого года в Тернберри, Шотландия, сообщил представитель офиса Аддада.

Среди предложенных предохранителей — так называемое «положение о вступлении в силу», которое сделает отмену пошлин на американские товары зависимой от сокращения США тарифов на сталь, а также «положение о прекращении действия», согласно которому соглашение утратит силу 31 марта 2028 года.

С европейской стороны есть определенные вопросы, требование определенных предохранителей, чтобы мы могли выполнять наши обязательства и иметь возможность реагировать, если Соединенные Штаты не выполнят свои