Франция и Греция продлили действие своего оборонного пакта

Франция и Греция договорились продлить действие оборонного соглашения ещё на пять лет, а после этого — об его автоматическом продлении. Об этом пишет Bloomberg, передаёт УНН.

Детали

Франция и Греция продлили действие своего оборонительного пакта, укрепив свой союз в то время, когда европейские страны стремятся ещё больше усилить свою стратегию сдерживания. Обе страны договорились продлить действие оборонительного соглашения, впервые подписанного в 2021 году, ещё на пять лет, а после этого — об его автоматическом продлении - пишет издание.

Правительства обеих стран также подписали ряд других соглашений о дальнейшем укреплении сотрудничества в таких сферах, как внешняя политика, а также совместную декларацию о намерениях по налаживанию сотрудничества в области ядерных технологий.

Франко-греческие отношения являются живым примером того, что европейцам нужно больше покупать европейское, больше производить европейское и больше внедрять европейские инновации - сказал президент Франции Эмманюэль Макрон.

Вопрос усиления оборонительных возможностей стал гораздо острее в последние годы.

Вторжение россии в Украину и война в Иране стали экзистенциальными вызовами для Европейского Союза, особенно на фоне растущей неопределённости относительно трансатлантических связей и угроз со стороны США о возможном выходе из НАТО.

Стороны также договорились об заключении контракта на модернизацию ракет компанией MBDA и подписали меморандум о взаимопонимании относительно совместной реализации семи ветроэнергетических проектов в центральной Греции.

Напомним

Франция в ближайшие дни может начать переговоры с Грецией относительно передачи Украине истребителей Mirage, общее количество которых может превысить 40 единиц.