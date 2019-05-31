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Флот США будет гарантировать свободу судоходства в Арктике так же, как и в Черном море - адмирал ВМС США

Киев  •  УНН

 • 9612 просмотра

КИЕВ. 31 мая. УНН. Командующий ВМС США в Европе и Африке прокомментировал меры России по милитаризации Арктики, и сравнил это со свободой судоходства в Черном море. Способность России осуществлять военные операции в Североатлантическом регионе выросла, и США тщательно следить за ее действиями. Также ВМС США выступать гарантом мирного прохода морских судов Северным морским путем так же, как они уже выступают гарантом мирного прохода судов в Черном и Южно-Китайском море. Об этом заявил адмирал флота США Джеймс Фогго, командующий ВМС США в Европе и Африке, комментируя меры России по милитаризации Арктики, сообщает УНН со ссылкой на Голос Америки.

“Тренд к потеплению вызвал интерес — и не только со стороны арктических государств — в щедрых природных богатствах Арктики и возможных водных транспортных путях”, — отметил адмирал ВМС США.

По словам военного, Россия уже возобновила эксплуатацию 7 бывших советских военных баз за Полярным кругом и построили новые базы, включая базой “Северный Клевер” на острове Котельный, и базой “Арктический трилистник” на острове Земля Александры, что в архипелаге Земля Франца-Иосифа .

“Улучшенная способность России осуществлять военные операции в регионе от Северного морского пути в морских проходов прохода в промежутках между Гренландией и Исландией, Исландией и Британскими островами (GIUK Gap — прим. ГА) требует нашего особого внимания”.

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По словам адмирала ВМС США, необходимость внимательно следить за военным усилением России на Севере накладывается на предыдущие “агрессивные действия России на Черном море и в восточном Средиземноморье”.

Фогго напомнил, что Россия прибегала к глушению сигнала GPS во время проведения учений НАТО в Норвегии Trident Juncture конце прошлого года.

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Командующий ВМС США в Европе и Африке отметил, что ВМС США будут выступать гарантом мира и стабильности в Арктическом регионе с учетом заявления России последнего времени.

“Россия сделала заявления, которые вызывают тревогу, которые могут ставить под сомнение свободу судоходства в Арктике”, — заявил военный США.

“Недавно правительство России объявило об изменении политики с намерением требовать у иностранных правительств 45 дней вперед сообщать о прохождении суверенных кораблей вдоль Северного морского пути, который сочетает Кольский полуостров с Беринговым проливом. Новый закон требует присутствия российских лоцманов на зарубежных военных кораблях и предоставление информации о судах, очевидно нарушение суверенного иммунитета. Россия также отметила, что может с любой причине отказать в праве на мирный проход, и угрожала потопить любое судно, которое не выполнит российские требования при прохождении Северным морским путем ”, - рассказал Фоґґо, который назвал эти требования такими, не соответствуют международному праву.

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По словам Фоґґо, ВМС США будет выступать гарантом соблюдения международных соглашений по судоходства.

“Мы гарантируем свободу судоходства всех наций независимо от того, о каком морской бассейн говорится: Южно-Китайское море, Черное море, или Арктический океан, или в других местах. Если Россия попытается настаивать на осуществлении мероприятий за пределами разрешенного Международным морским правом, она может создать опасный прецедент для всего международного сообщества: что мощные прибрежные государства могут когда им заблагорассудится вносить изменения в Международного морского права, в собственных интересах, опираясь на оружие, позволяет вводить такую их политику ”, - рассказал адмирал ВМС США.

Адмирал США также обратил внимание на то, что Китай официально декларирует заинтересованность в освоении северных морских путей.

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Как сообщал УНН, советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон, выступая перед выпускниками Академии береговой охраны в Нью-Лондоне в штате Коннектикут, заявил, что они помогут проложить путь к “восстановлению американского лидерства в Арктике”.

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