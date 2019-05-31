Флот США гарантуватиме свободу судноплавства в Арктиці так само, як і у Чорному морі - адмірал ВМС США

“Тренд до потепління викликав інтерес — і не лише з боку арктичних держав — у щедрих природних багатствах Арктики та можливих водних транспортних шляхах”, — відзначив адмірал ВМС США.

За словами військового, Росія вже відновила експлуатацію 7 колишніх радянських військових баз за Полярним колом та побудували нові бази, включно з базою “Північний Клевер” на острові Котельний, та базою “Арктичний трилисник” на острові Земля Олександри, що в архіпелазі Земля Франца-Йосифа.

“Покращена здатність Росії здійснювати військові операції у регіоні від Північного морського шляху до морських проходів проходу у проміжках між Гренландією та Ісландією, Ісландією та Британськими островами (GIUK Gap — прим. ГА) потребує нашої особливої уваги”.

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За словами адмірала ВМС США, необхідність уважно стежити за військовим посиленням Росії на Півночі накладається на попередні “агресивні дії Росії у Чорному морі та у східному Середземномор’ї”.

Фоґґо нагадав, що Росія вдавалась до глушіння сигналу GPS під час проведення навчань НАТО у Норвегії Trident Juncture наприкінці минулого року.

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Командувач ВМС США у Європі та Африці наголосив, що ВМС США виступатимуть гарантом миру та стабільності в Арктичному регіоні з огляду на заяви Росії останнього часу.

“Росія зробила заяви, які викликають тривогу, які можуть ставити під сумнів свободу судноплавства в Арктиці”, — заявив військовий США.

“Нещодавно уряд Росії оголосив про зміну політики з наміром вимагати у закордонних урядів за 45 днів наперед повідомляти про проходження суверенних кораблів вздовж Північного морського шляху, який поєднує Кольський півострів з Беринговою протокою. Новий закон вимагає присутності російських лоцманів на закордонних військових кораблях та надання інформації про судна, що очевидно є порушенням суверенного імунітету. Росія також відзначила, що може з будь-якої причини відмовити у праві на мирний прохід, та погрожувала потопити будь-яке судно, яке не виконає російські вимоги під час проходження Північним морським шляхом”, — розповів Фоґґо, який назвав ці вимоги такими, що не відповідають міжнародному праву.

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За словами Фоґґо, ВМС США виступатиме гарантом дотримання міжнародних угод щодо судноплавства.

“Ми гарантуємо свободу судноплавства усіх націй незалежно від того, про який морський басейн йдеться: Південно-Китайське море, Чорне море, чи Арктичний океан, чи деінде. Якщо Росія спробує наполягати на здійсненні заходів за межами дозволеного Міжнародним морським правом, вона може створити небезпечний прецедент для усієї міжнародної спільноти: що потужні прибережні держави можуть коли їм заманеться вносити зміни до Міжнародного морського права, у власних інтересах, спираючись на зброю, яка дозволяє запроваджувати таку їх політику”, — розповів адмірал ВМС США.

Адмірал США також звернув увагу на те, що Китай офіційно декларує зацікавленість в освоєнні північних морських шляхів.

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Як повідомляв УНН, радник президента США з національної безпеки Джон Болтон, виступаючи перед випускниками Академії берегової охорони в Нью-Лондоні в штаті Коннектикут, заявив, що вони допоможуть прокласти шлях до “відновлення американського лідерства в Арктиці”.