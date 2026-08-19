«Фламинго», баллистика и удары по российским НПЗ: что увидели гости выставки DALO Industry Days

Сегодня в Дании начала работу крупнейшая международная оборонная выставка Скандинавии — DALO Industry Days. В мероприятии во второй раз принимают участие представители украинского ОПК, пишет УНН.

Среди отечественных компаний, представленных на DALO Industry Days, в частности, DevDroid — разработчик универсальной системы управления наземными роботизированными комплексами, Tencore LLC — производитель НРК, GSCI — производитель приборов ночного видения, а также украинская OSINT-компания Molfar.

Наиболее масштабный стенд представила украинская оборонно-технологическая компания Fire Point. На стенде демонстрируются полноразмерные образцы FP-1, беспилотной авиационной системы наземного запуска/крылатой ракеты FP-5 «Фламинго», а также баллистических ракет FP-7 и FP-9.

«Технологии Fire Point созданы в условиях полномасштабной войны и развиваются на основе опыта реального боевого применения. Этот опыт непосредственно влияет на инженерные решения, конструкцию систем и подходы к их производству», — говорят в Fire Point.

В подтверждение этого на большом экране демонстрируются кадры поражения целей на территории россии, в частности НПЗ в тюмени.

Более 2000 км до цели — украинские военные поразили нефтехимический комбинат в Тюменской области

Компания презентовала на выставке дальнобойную ракету FP-9.

FP-9 — баллистическая ракета, предназначенная для доставки боевой нагрузки массой до 800 кг и поражения целей на расстоянии до 855 км.

«FP-9 — это то, во что мы вкладываем много усилий и всю нашу преданность, чтобы завершить это как можно скорее. Это большой вызов», — заявила CEO и CTO Fire Point Ирина Терех.

Самым большим вызовом, по ее словам, стал масштаб ракеты.

«Сейчас мы отливаем двигатели для FP-9. Просто для сравнения: ракетный двигатель для FP-7 (еще одна баллистическая ракета компании с дальностью полета до 200 км — ред.) содержит около одной тонны ракетного топлива, тогда как FP-9 — это более 4,5 тонны ракетного топлива», — объяснила Терех.

В компании считают, что запуск дальнобойной баллистики станет переломным моментом.

Баллистическая ракета FP-7 с дальностью до 300 км будет готова к нанесению ударов в конце сентября — генеральный директор Fire Point Ирина Терех

«Несмотря на то, что я обычно не верю в концепцию «wow-эффекта», я верю, что дальнобойная баллистическая ракета станет своего рода переломным моментом этой войны», — подчеркнула Ирина Терех.

DALO Industry Days продлится два дня: 19–20 августа. Организаторы ожидают, что выставку посетят около 12 тысяч участников, среди которых потенциальные инвесторы, журналисты и эксперты в сфере обороны.

DALO Industry Days была инициирована более 10 лет назад правительством Дании как часть усиления сотрудничества между государством и производителями.

Как писал УНН, формат DALO обеспечил украинским производителям прямые B2B-встречи, технические демонстрации и согласование дальнейших шагов — от взаимной совместимости и сертификации до совместных разработок, локализации производства и запуска контрактов по логике «датской модели», в рамках которой Дания напрямую финансирует закупку вооружения у украинских производителей.