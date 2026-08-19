“Фламінго”, балістика та удари по російських НПЗ: що побачили гості виставки DALO Industry Days

Сьогодні у Данії розпочала свою роботу найбільша міжнародна оборонна виставка Скандинавії – DALO Industry Days. У заході вдруге беруть участь представники українського ОПК, пише УНН.

Серед вітчизняних компаній представлених на DALO Industry Days, зокрема, DevDroid – розробник універсальної системи керування наземними роботизованими комплексами, Tencore LLC - виробник НРК, GSCI – виробник приладів нічного бачення, а також українська OSINT- компанія Molfar.

Найбільш масштабний стенд представила українська оборонно-технологічна компанія Fire Point. На стенді демонструються повнорозмірні зразки FP-1, безпілотної авіаційної системи наземного запуску/крилатої ракети FP-5 "Фламінго", а також балістичних ракет FP-7 та FP-9.

"Технології Fire Point створені в умовах повномасштабної війни та розвиваються на основі досвіду реального бойового застосування. Цей досвід безпосередньо впливає на інженерні рішення, конструкцію систем та підходи до їхнього виробництва", - кажуть у Fire Point.

На підкріплення цих на великому екрані демонструються кадри ураження цілей на території росії, зокрема НПЗ у тюмені.

Понад 2000 км до цілі - українські військові уразили нафтохімічний комбінат у тюменській області

Компанія презентувала на виставці далекобійну ракету FP-9.

FP-9 – балістична ракета, призначена для доставки бойового навантаження масою до 800 кг та ураження цілей на відстані до 855 км.

"FP-9 – це те, куди ми вкладаємо багато зусиль і всю нашу відданість, щоб завершити це якнайшвидше. Це великий виклик", – заявила СЕО та СТО Fire Point Ірина Терех.

Найбільшим викликом, за її словами, став масштаб ракети.

"Зараз ми відливаємо двигуни для FP-9. Просто для порівняння: ракетний двигун для FP-7 (ще одна балістична ракета компанії з дальністю польоту до 200 км - ред.) містить близько однієї тонни ракетного палива, тоді як FP-9 — це більше ніж 4,5 тонни ракетного палива", - пояснила Терех.

У компанії вважають, що запуск далекобійної балістики стане переломним моментом.

Балістична ракета FP-7 дальністю до 300 км буде готова до завдання ударів в кінці вересня – СЕО Fire Point Ірина Терех

"Попри те, що я зазвичай не вірю в концепцію "wow-ефекту", я вірю, що далекобійна балістична ракета стане своєрідним переломним моментом цієї війни", - наголосила Ірина Терех.

DALO Industry Days триватиме два дні: 19-20 серпня. Організатори очікують, що виставку відвідають близько 12 тисяч учасників, серед яких потенційні інвестори, журналісти та експерти в галузі оборони.

DALO Industry Days була ініційована понад 10 років тому урядом Данії, як частина посилення співпраці між державою та виробниками.

Як писав УНН, формат DALO забезпечив українським виробникам прямі В2В зустрічі, технічні демонстрації та узгодження подальших кроків — від взаємної сумісності й сертифікації до ко-розробок, локалізації виробництва та запуску контрактів за логікою "данської моделі", в рамках якої Данія напряму фінансує закупівлю озброєння в українських виробників.