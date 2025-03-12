Фицо говорит, что поддерживает "все мирные планы" по прекращению огня в Украине
Киев • УНН
Премьер-министр Словакии Фицо поддерживает мирные планы по прекращению огня в Украине. Он заявил, что выступает против войны и за многовекторную политику.
Премьер-министр Словакии Роберт Фицо поддерживает все мирные планы и предложения по прекращению огня в Украине. Об этом он написал в Facebook, сообщает УНН.
Детали
Политик отметил, что с начала полномасштабного вторжения рф в Украину был против развязывания войны.
Каждый день войны в Украине связан с взаимным убийством славян, которое я отвергал с самого начала конфликта
В то же время он подчеркнул, что в своей политике исповедует многовекторность.
"Я премьер-министр страны, которая любит мир и которая последовательно проводит суверенную словацкую внешнюю политику, ориентированную на все четыре стороны света", - пояснил Фицо.
Напомним
На прошлой неделе премьер-министр Словакии Фицо заявил о возможности блокирования военной и финансовой помощи Украине, если не возобновится транзит газа в Европу. Он также предлагает немедленное прекращение огня и начало мирных переговоров.
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