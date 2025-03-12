Фіцо каже, що підтримує "всі мирні плани" щодо припинення вогню в Україні

Премʼєр-міністр Словаччени Роберт Фіцо підтримує всі мирні плани та пропозиції щодо припинення вогню в Україні. Про це він написав у Facebook, повідомляє УНН.

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Політик зазначив, що від початку повномасштабного вторгення рф в Україну був проти розв'язання війни.

Кожен день війни в Україні пов'язаний із взаємним вбивством слов'ян, яке я відкидав із самого початку конфлікту - написав глава словацького уряду.

Водночас він підкреслив, що у своїй політиці сповідує багатовекторність.

"Я є прем’єр-міністром країни, яка любить мир і яка послідовно проводить суверенну словацьку зовнішню політику, орієнтовану на всі чотири сторони світу", - пояснив Фіцо.

Нагадаємо

Минулого тижня прем'єр-міністр Словаччини Фіцо заявив про можливість блокування військової та фінансової допомоги Україні, якщо не відновиться транзит газу в Європу. Він також пропонує негайне припинення вогню та початок мирних переговорів.

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