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Fitch прогнозирует дефолт беларуси на следующей неделе

Fitch прогнозирует дефолт беларуси на следующей неделе

Киев • УНН

 • 155310 просмотра

КИЕВ. 8 июля. УНН. Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings понизило долгосрочный рейтинг дефолта эмитента (РДЭ) беларуси в иностранной валюте до C с CCC, пишет УНН со ссылкой на пресс-релиз агентства.

Детали

Как отмечается, понижение рейтинга последовало за объявлением министерством финансов страны 29 июня совместного постановления совета министров и национального банка беларуси о том, что платежи в долларах США по еврооблигациям будут переводиться в белорусских рублях на счет в АСБ Беларусбанк, доступ к которому может получить платежный агент.

Первый платеж в национальной валюте в счет выплаты процентов в долларах США по еврооблигациям 2027 года был осуществлен в рамках этой процедуры 29 июня, в день объявления. Это противоречит документации по облигациям, которая не допускает расчетов в альтернативных валютах, сказано в релизе Fitch.

«Если выплаты по еврооблигациям 2027 года в соответствии с первоначальными условиями не будут произведены до конца льготного периода, 13 июля, Fitch будет считать это дефолтом и понизит РДЭ LTFC до "RD" (ограниченный дефолт), а соответствующий выпуск облигаций - до "D". РДЭ LTFC будет повышен с "RD" только после того, как беларусь нормализует свои отношения с международными кредиторами», - говорится в релизе.

Добавим

Как сообщали СМИ, белорусские власти в конце июня заявили, что будут исполнять долговые обязательства по еврооблигациям в белорусских рублях из-за проблем с прохождением платежей на стороне платежного агента и западных депозитариев.

Ранее

В ночь на 27 июня агентство Bloomberg сообщило о том, что россия имеет дефолт по суверенному долгу в иностранном валюте, что стало кульминацией западных санкций, что закрыли путь для платежей зарубежным кредиторам.

В кремле дефолт отрицают — говорят, эти утверждения являются “совершенно неправомерными”.

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