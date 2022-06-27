Bloomberg: в россии наступил дефолт по внешнему долгу
Киев • УНН
КИЕВ. 27 июня. УНН. россия имеет дефолт по суверенному долгу в иностранной валюте, что стало кульминацией западных санкций, закрывших путь для платежей зарубежным кредиторам. Об этом сообщает Bloomberg, передает УНН.
Детали
Как известно, в течение нескольких месяцев россия находила пути обхода ограничений, введенных после вторжения рф в Украину.
Однако в конце дня 26 июня закончился льготный период по выплате процентов в размере около 100 миллионов долларов. Факт неуплаты процентов по долгу в крайний срок считается событием дефолта.
Еврооблигации страны торгуются на проблемных уровнях с начала марта, валютные резервы центрального банка остаются замороженными, а самые крупные банки отделены от мировой финансовой системы.
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