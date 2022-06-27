Bloomberg: у росії настав дефолт за зовнішнім боргом
Київ • УНН
КИЇВ. 27 червня. УНН. росія має дефолт за суверенним боргом в іноземній валюті, що стало кульмінацією західних санкцій, які закрили шлях для платежів закордонним кредиторам. Про це повідомляє Bloomberg, передає УНН.
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Як відомо, протягом декількох місяців росія знаходила шляхи обходу обмежень, введених після вторгнення рф в Україну.
Проте в кінці дня 26 червня закінчився пільговий період по виплаті відсотків у розмірі близько 100 мільйонів доларів. Факт несплати відсотків по боргу в крайній термін вважається подією дефолту.
Єврооблігації країни торгуються на проблемних рівнях з початку березня, валютні резерви центрального банку залишаються замороженими, а найбільші банки відокремлені від світової фінансової системи.
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