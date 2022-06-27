Bloomberg: у росії настав дефолт за зовнішнім боргом

Деталі

Як відомо, протягом декількох місяців росія знаходила шляхи обходу обмежень, введених після вторгнення рф в Україну.

Проте в кінці дня 26 червня закінчився пільговий період по виплаті відсотків у розмірі близько 100 мільйонів доларів. Факт несплати відсотків по боргу в крайній термін вважається подією дефолту.

Єврооблігації країни торгуються на проблемних рівнях з початку березня, валютні резерви центрального банку залишаються замороженими, а найбільші банки відокремлені від світової фінансової системи.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Що означатиме дефолт росії для України: пояснює економіст