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Україна отримала ще €3,5 млрд від ЄС у межах Ukraine Facility
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Україна отримала ще €3,5 млрд від ЄС у межах Ukraine Facility

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Bloomberg: у росії настав дефолт за зовнішнім боргом

Bloomberg: у росії настав дефолт за зовнішнім боргом

Київ • УНН

 • 167334 перегляди

КИЇВ. 27 червня. УНН. росія має дефолт за суверенним боргом в іноземній валюті, що стало кульмінацією західних санкцій, які закрили шлях для платежів закордонним кредиторам. Про це повідомляє Bloomberg, передає УНН.

Деталі

Як відомо, протягом декількох місяців росія знаходила шляхи обходу обмежень, введених після вторгнення рф в Україну.

Проте в кінці дня 26 червня закінчився пільговий період по виплаті відсотків у розмірі близько 100 мільйонів доларів. Факт несплати відсотків по боргу в крайній термін вважається подією дефолту.

Єврооблігації країни торгуються на проблемних рівнях з початку березня, валютні резерви центрального банку залишаються замороженими, а найбільші банки відокремлені від світової фінансової системи.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Що означатиме дефолт росії для України: пояснює економіст

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