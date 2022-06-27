У путіна заперечують дефолт росії

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"Ці твердження про дефолт у цьому випадку абсолютно неправомірні, тому що ще у травні у валюті необхідний платіж був здійснений, а той факт, що Euroclear (міжнародний депозитарій – ред.) утримав ці гроші, не довів їх до отримувача, це вже не наші проблеми", - сказав представник кремля журналістам у понеділок.

Деталі

На думку рупора кремля, нібито «немає жодних підстав називати ситуацію, що виникла, дефолтом», у путіна не згодні з таким трактуванням того, що сталося.

"Ні, не згодні", - сказав він, коментуючи відповідну публікацію агентства Bloomberg.

Контекст

У ніч на 27 червня агентство Bloomberg повідомило про те, що росія має дефолт за суверенним боргом в іноземній валюті, що стало кульмінацією західних санкцій, що закрили шлях для платежів закордонним кредиторам.