У путіна заперечують дефолт росії
Київ • УНН
КИЇВ. 27 червня. УНН. Прес-секретар глави кремля дмитро пєсков заявив про нібито «неправомірність» тверджень про дефолт росії щодо зовнішніх зобов'язань. Його слова наводять росЗМІ, пише УНН.
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"Ці твердження про дефолт у цьому випадку абсолютно неправомірні, тому що ще у травні у валюті необхідний платіж був здійснений, а той факт, що Euroclear (міжнародний депозитарій – ред.) утримав ці гроші, не довів їх до отримувача, це вже не наші проблеми", - сказав представник кремля журналістам у понеділок.
Деталі
На думку рупора кремля, нібито «немає жодних підстав називати ситуацію, що виникла, дефолтом», у путіна не згодні з таким трактуванням того, що сталося.
"Ні, не згодні", - сказав він, коментуючи відповідну публікацію агентства Bloomberg.
Контекст
У ніч на 27 червня агентство Bloomberg повідомило про те, що росія має дефолт за суверенним боргом в іноземній валюті, що стало кульмінацією західних санкцій, що закрили шлях для платежів закордонним кредиторам.