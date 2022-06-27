У путина отрицают дефолт россии
Киев • УНН
КИЕВ. 27 июня. УНН. Пресс-секретарь главы кремля дмитрий песков заявил о якобы «неправомерности» утверждений о дефолте россии по внешним обязательствам. Его слова приводят росСМИ, пишет УНН.
Цитата
"Эти утверждения о дефолте в данном случае абсолютно неправомерны, потому что еще в мае в валюте необходимый платеж был совершен, а тот факт, что Euroclear (международный депозитарий – ред.) удержал эти деньги, не довел их до получателя, это уже не наши проблемы", - сказал представитель кремля журналистам в понедельник.
Детали
По мнению рупора кремля, якобы «нет никаких оснований называть сложившуюся ситуацию дефолтом», у путина не согласны с такой трактовкой произошедшего.
"Нет, не согласны", - сказал он, комментируя соответствующую публикацию агентства Bloomberg.
Контекст
В ночь на 27 июня агентство Bloomberg сообщило о том, что россия имеет дефолт по суверенному долгу в иностранной валюте, что стало кульминацией западных санкций, закрывших путь для платежей зарубежным кредиторам.