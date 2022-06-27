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У путина отрицают дефолт россии

Киев • УНН

 • 106702 просмотра

КИЕВ. 27 июня. УНН. Пресс-секретарь главы кремля дмитрий песков заявил о якобы «неправомерности» утверждений о дефолте россии по внешним обязательствам. Его слова приводят росСМИ, пишет УНН.

Цитата

"Эти утверждения о дефолте в данном случае абсолютно неправомерны, потому что еще в мае в валюте необходимый платеж был совершен, а тот факт, что Euroclear (международный депозитарий – ред.) удержал эти деньги, не довел их до получателя, это уже не наши проблемы", - сказал представитель кремля журналистам в понедельник.

Детали

По мнению рупора кремля, якобы «нет никаких оснований называть сложившуюся ситуацию дефолтом», у путина не согласны с такой трактовкой произошедшего.

"Нет, не согласны", - сказал он, комментируя соответствующую публикацию агентства Bloomberg.

Контекст

В ночь на 27 июня агентство Bloomberg сообщило о том, что россия имеет дефолт по суверенному долгу в иностранной валюте, что стало кульминацией западных санкций, закрывших путь для платежей зарубежным кредиторам.

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