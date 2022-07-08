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Fitch прогнозує дефолт білорусі наступного тижня

Fitch прогнозує дефолт білорусі наступного тижня

Київ • УНН

 • 155314 перегляди

КИЇВ. 8 липня. УНН. Міжнародне рейтингове агентство Fitch Ratings знизило довгостроковий рейтинг дефолту емітента (РДЕ) білорусі в іноземній валюті до C з CCC, пише УНН з посиланням на пресреліз агентства.

Деталі

Як зазначається, зниження рейтингу відбулося за оголошенням міністерством фінансів країни, 29 червня, спільної постанови ради міністрів і національного банку білорусі про те, що платежі в доларах США за єврооблігаціями будуть переводитися в білоруських рублях на рахунок в АСБ Білорусьбанк, доступ до якого може отримати платіжний агент.

Перший платіж у національній валюті за рахунок виплати відсотків у доларах США за єврооблігаціями 2027 року було здійснено в рамках цієї процедури 29 червня, у день оголошення. Це суперечить документації щодо облігацій, яка не допускає розрахунків в альтернативних валютах, сказано у релізі Fitch.

«Якщо виплати за єврооблігаціями 2027 року відповідно до початкових умов не будуть здійснені до кінця пільгового періоду, 13 липня, Fitch вважатиме це дефолтом і знизить РДЕ LTFC до "RD" (обмежений дефолт), а відповідний випуск облігацій - до "D". РДЕ LTFC буде підвищено з "RD" тільки після того, як білорусь нормалізує свої відносини з міжнародними кредиторами», - йдеться у релізі.

Додамо

Як повідомляли ЗМІ, білоруська влада наприкінці червня заявила, що виконуватиме боргові зобов'язання щодо єврооблігацій у білоруських рублях через проблеми з проходженням платежів на стороні платіжного агента та західних депозитаріїв.

Раніше

У ніч на 27 червня агентство Bloomberg повідомило про те, що росія зазнала дефолту за суверенним боргом в іноземній валюті, що стало кульмінацією західних санкцій, що закрили шлях для платежів закордонним кредиторам.

У кремлі дефолт заперечують — кажуть, ці твердження є “абсолютно неправомірними”.

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