Финляндия призвала ЕС помочь остановить наплыв мигрантов из рф

Европейский Союз должен принять меры, чтобы помочь Финляндии остановить наплыв мигрантов из рф, заявил в пятницу премьер-министр Финляндии Петтери Орпо. Об этом сообщает Reuters, пишет УНН.

Европейский Союз должен принять меры, чтобы помочь Финляндии остановить наплыв мигрантов, идущий через россию, - заявил в пятницу премьер-министр Финляндии Петтери Орпо.

Детали

В прошлом году Финляндия закрыла собственную границу с рф на фоне роста количества прибывших из таких стран, как Сирия и Сомали и обвинила москву в использовании потоков мигрантов как оружия против себя и стран ЕС в целом.

"Мы готовим собственное законодательство, но нам также нужны меры на уровне ЕС", - сказал глава правительства Финляндии после посещения границы страны с рф вместе с президентом Европейской комиссии Урсулой фон дер Ляйен.

Глава Европейской комиссии сообщила, что ЕС тесно сотрудничает со странами, откуда родом прибывшие в Финляндию мигранты, и согласилась с позицией правительства Финляндии.

Мы видим, что одно государство использует бедных людей для оказания давления на другое государство, и это очевидная проблема в области безопасности, - сказала она.

Урсула фон дер Ляйен также добавила, что меры, принимаемые для борьбы с мигрантами из России, должны найти баланс между защитой безопасности границ и международными обязательствами.

Напомним

Финляндия закрыла несколько водных переходов на границе с россией, включая Сайменский канал, пункты пропуска Хаапасаари и Сантио, после того, как отклонила российские жалобы на решение о закрытии границы.