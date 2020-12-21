Финальный законопроект по КСУ рассмотрят в Раде в следующем году

"Мы понимаем, что этот законопроект, скорее всего, Верховная Рада рассмотрит уже в следующем году, потому что сейчас есть большой перерыв в работе Верховная Рады. Мы также понимаем, что, скорее всего, он будет проходить два чтения, поскольку это законопроект большой, масштабный, потребует серьезной работы всех фракций и профильного комитета, поэтому это будет рассмотрение уже в следующем году", - сказал Монастырский.

Он заявил также, что, по его мнению, на данном этапе рабочая группа выполнила свои задачи и прекратит свою деятельность, после чего соответствующая работа будет продолжаться в рамках профильных комитетов.

Так, сегодня стало известно, что рабочая группа ВР по урегулированию конституционного кризиса наработала законопроект о деятельности Конституционного Суда Украины.

Напомним, ранее в упомянутой рабочей группе констатировали, что после принятия парламентом решений по НАПК ей остается только третий блок вопросов после противоречивого решения Конституционного Суда от 27 октября - собственно, по совершенствованию деятельности КСУ.

Напомним, 27 октября Конституционный Суд Украины признал не соответствующей Конституции Украины, статью 366-1 УК, предусматривающую ответственность за ложь в декларации.

Уже 25 ноября последовало обращение Президента Владимира Зеленского к Венецианской комиссии с просьбой дать заключение о состоянии антикоррупционного законодательства государства после резонансного решения Конституционного Суда.

9 декабря Венецианская комиссия вместе с Генеральным управлением по правам человека и верховенства права (DGI) Совета Европы обнародовали Срочный общий вывод о законодательной ситуации с механизмами противодействия коррупции в соответствии с решением Конституционного суда Украины № 13-р/2020 от 27 октября.

В заключении отмечается, что решение КСУ "не имеет четкой аргументации и твердой основы в международном праве".

Кроме того 10 декабря Венецианская комиссия обнародовала второй вывод относительно ситуации с Конституционным судом Украины.