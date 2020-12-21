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Фінальний законопроект по КСУ розглянуть у Раді наступного року

Київ • УНН

 • 13011 перегляди

КИЇВ. 21 грудня. УНН. Напрацьований робочою групою ВР з врегулювання конституційної кризи фінальний законопроект щодо діяльності Конституційного суду України буде розглянуто у Раді в 2021 році. Про це на брифінгу за підсумками роботи групи сказав глава комітету Верховної Ради з питань правоохоронної діяльності, глава робочої групи Денис Монастирський, передає кореспондент УНН.

Фінальний законопроект по КСУ розглянуть у Раді наступного року

“Ми розуміємо, що цей законопроект, швидше за все, Верховна Рада розгляне вже наступного року, тому що зараз є велика перерва в роботі Верховнаї Ради. Ми також розуміємо, що, швидше за все, він буде проходити два читання, оскільки це законопроект великий, масштабний, буде потребувати серйозної роботи всіх фракцій і профільного комітету, тому це буде розгляд вже наступного року”, - сказав Монастирський.

Він заявив також, що, на його думку, на даному етапі робоча група виконала свої завдання і припинить свою діяльність, після чого відповідна робота буде продовжуватись у межах профільних комітетів.

Так, сьогодні стало відомо, що робоча група ВР з врегулювання конституційної кризи напрацювала законопроект щодо діяльності Конституційного суду України.

Нагадаємо, раніше у згаданій робочій групі констатували, що після ухвалення парламентом рішень щодо НАЗК їй залишається лише третій блок питань після суперечливого рішення Конституційного Суду від 27 жовтня - власне, щодо удосконалення діяльності КСУ.

Нагадаємо, 27 жовтня Конституційний Суд України визнав такою, що не відповідає Конституції України, статтю 366-1 ККУ, яка передбачає відповідальність за брехню в декларації.

Вже 25 листопада послідувало звернення Президента Володимира Зеленського до Венеційської комісії з проханням дати висновок про стан антикорупційного законодавства держави після резонансного рішення Конституційного Суду.

9 грудня Венеціанська комісія разом з Генеральним управлінням з прав людини і верховенства права (DGI) Ради Європи оприлюднили Терміновий спільний висновок про законодавчу ситуацію з механізмами протидії корупції у відповідності з рішенням Конституційного суду України № 13-р/2020 від 27 жовтня.

У висновку зазначається, що рішення КСУ "не має чіткої аргументації і твердої основи у міжнародному праві".

Крім того, 10 грудня Венеціанська комісія оприлюднила другий висновок щодо ситуації з Конституційним судом України.

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