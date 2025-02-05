Фильм "Моана 2" стал мегахитом, собрав более 1 миллиарда долларов в мировом прокате
Киев • УНН
Анимационный фильм "Моана 2" собрал более 1 миллиарда долларов в мировом прокате. Лента заработала $453 млн в США и $583 млн на международном рынке после премьеры на День благодарения 2024 года.
Анимационный сиквел Disney «Моана 2» после своей премьеры на День благодарения 2024 года получил $221 миллион за первые выходные. Общие сборы ленты уже превысили $1 миллиард. Об этом сообщает Collider, пишет УНН.
Детали
После премьеры «Моана 2» с колоссальными 221 миллионом долларов в День благодарения 2024 года, «Моана 2» собрала 453 миллиона долларов в отечественном прокате и 583 миллиона долларов в мировом прокате, доведя свои мировые сборы до 1,03 миллиарда долларов. «Моана 2» стал одним из трех фильмов 2024 года, которые преодолели отметку в 1 миллиард долларов. Кроме того, лента также недавно обошла «Черную пантеру: Ваканда навсегда» сиквел режиссера Райана Куглера, и вошла в тридцатку самых кассовых фильмов в отечественном прокате.
Как сообщает СМИ, на момент написания материала, «Моана 2» вошла в топ-15 самых кассовых фильмов категории PG в отечественном прокате, занимая 11-е место, опережая «Шрек 2», но все еще отставая от «Звездных войн. Эпизод IV: Новая надежда».
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Крупнейшим кассовым конкурентом «Моаны 2» с момента ее премьеры в кинотеатрах был «Wicked: Чародейка» бродвейский мюзикл с Синтией Эриво и Арианой Гранде в главных ролях, который собрал внушительные $470 миллионов в США, что даже больше, чем «Моана 2». Однако «Wicked: Чародейка» отстает от «Моаны 2» более чем на 300 миллионов долларов на зарубежных рынках, где фильм с живыми актерами собрал 250 миллионов долларов на международном рынке против 583 миллионов долларов у «Моаны 2».
«Моана 2» также входит в двадцатку самых кассовых фильмов Disney за всю историю, недавно обойдя „Капитана Марвел“ (2019), но все еще отставая от »Мстителей: Эра Альтрона» в домашнем прокате.
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