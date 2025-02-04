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Marvel показала первый трейлер "Фантастической четверки" с Педро Паскалем

Киев  •  УНН

 • 17749 просмотра

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Marvel представила трейлер фильма «Фантастическая четверка: Первые шаги», который выйдет 25 июля. Главные роли исполнят Педро Паскаль, Ванесса Кирби, Джозеф Куинн и Эбон Мосс-Баграг.

Компания Marvel представила первый трейлер фильма "Фантастическая четверка: Первые шаги" (The Fantastic Four: First Steps), пишет УНН.

Детали

В фильме снялись Педро Паскаль ("The Last of Us") в роли Мистера Фантастика, Ванесса Кирби ("Napoleon") в роли Невидимой женщины, Джозеф Куинн ("Stranger Things") в роли Человека-факела и Эбон Мосс-Баграг ("The Bear") в роли Существа. В актерский состав также входят Ральф Айнесон в роли Галактуса, Джулия Гарнер в роли Серебряного Серфера, Пол Уолтер Хаузер, Наташа Лион и Джон Малкович.

Трейлер, как пишет Variety, дает представление о жизни каждого из героев до и после того, как они получили свои силы, а также краткий обзор о злодее Галактусе. Но больше всего он подчеркивает важность Фантастической четверки как единого целого: "Что бы ни преподнесла нам жизнь, мы встречаем это вместе - как семья", - говорит Кирби в видеоклипе.

Эта версия "Фантастической четверки", как отмечается, будет происходить в ретро-футуристическом Манхэттене 1960-х годов. Продюсер Кевин Файги подтвердил в "Официальном подкасте Marvel", что фильм будет исторической частью, снятой в Нью-Йорке, хотя он сказал, что это может быть не тот Нью-Йорк, который фанаты знают в MCU.

"Фантастическая четверка: Первые шаги" выйдет в кинотеатрах 25 июля.

Дополнение

Две предыдущие версии "Фантастической четверки" вышли на большой экран благодаря 20th Century Fox, прежде чем Disney приобрела компанию и работала над тем, чтобы перенести "Первую семью" Marvel в MCU. В 2000-х годах Йоан Гриффидд, Джессика Альба, Крис Эванс и Майкл Чиклис сыграли героев в двух фильмах, а затем был провальный перезапуск 2015 года с Майлзом Теллером, Кейт Марой, Майклом Би Джорданом и Джейми Беллом. 

Юлия Шрамко

Юлия Шрамко

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