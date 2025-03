Marvel показала перший трейлер "Фантастичної четвірки" з Педро Паскалем

Компанія Marvel представила перший трейлер фільму "Фантастична четвірка: Перші кроки" (The Fantastic Four: First Steps), пише УНН.

Деталі

У фільмі знялися Педро Паскаль ("The Last of Us") у ролі Містера Фантастика, Ванесса Кірбі ("Napoleon") у ролі Невидимої жінки, Джозеф Квінн ("Stranger Things") у ролі Людини-факела та Ебон Мосс-Баграг ("The Bear") у ролі Істоти. До акторського складу також входять Ральф Айнесон у ролі Галактуса, Джулія Гарнер у ролі Срібного Серфера, Пол Уолтер Хаузер, Наташа Ліон та Джон Малкович.

Трейлер, як пише Variety, дає уявлення про життя кожного з героїв до та після того, як вони отримали свої сили, а також короткий огляд про лиходія Галактуса. Але найбільше він наголошує на важливості Фантастичної четвірки як єдиного цілого: "Що б не піднесло нам життя, ми зустрічаємо це разом - як сім'я", - каже Кірбі у відеокліпі.

Ця версія "Фантастичної четвірки", як зазначається, відбуватиметься у ретро-футуристичному Мангеттені 1960-х років. Продюсер Кевін Файгі підтвердив в "Офіційному подкасті Marvel", що фільм буде історичною частиною, знятою в Нью-Йорку, хоча він сказав, що це може бути не той Нью-Йорк, який фанати знають у MCU.

"Фантастична четвірка: Перші кроки" вийде у кінотеатрах 25 липня.

Доповнення

Дві попередні версії "Фантастичної четвірки" вийшли на великий екран завдяки 20th Century Fox, перш ніж Disney придбала компанію і працювала над тим, щоб перенести "Першу сім'ю" Marvel до MCU. У 2000-х роках Йоан Гріффідд, Джессіка Альба, Кріс Еванс і Майкл Чикліс зіграли героїв у двох фільмах, а потім був провальний перезапуск 2015 року з Майлзом Теллером, Кейт Марою, Майклом Бі Джорданом та Джеймі Беллом.