Фільм "Моана 2" став мегахітом, зібравши понад 1 мільярд доларів у світовому прокаті

Анімаційний сиквел Disney "Моана 2" після своєї прем’єри на День подяки 2024 року отримав $221 мільйонів за перші вихідні. Загальні збори стрічки вже перевищили $1 мільярд. Про це повідомляє Collider, пише УНН.

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Після премʼєри "Моана 2" з колосальними 221 мільйоном доларів у День подяки 2024 року, "Моана 2" зібрала 453 мільйони доларів у вітчизняному прокаті та 583 мільйони доларів у світовому прокаті, довівши свої світові збори до 1,03 мільярда доларів. "Моана 2" став одним із трьох фільмів 2024 року, які подолали позначку в 1 мільярд доларів. Крім того, стрічка також нещодавно обійшла "Чорну пантеру: Ваканда назавжди" сиквел режисера Раяна Куглера, і увійшла до тридцятки найкасовіших фільмів у вітчизняному прокаті.

Як повідомляє ЗМІ, на час написання матеріалу, "Моана 2" увійшла у топ-15 найкасовіших фільмів категорії PG у вітчизняному прокаті, посідаючи 11-те місце, випереджаючи "Шрек 2", але все ще відстаючи від "Зоряних воєн. Епізод IV: Нова надія".

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Найбільшим касовим конкурентом "Моани 2" з моменту її прем'єри в кінотеатрах був "Wicked: Чародійка" бродвейський мюзикл із Синтією Еріво та Аріаною Гранде в головних ролях, який зібрав значні $470 мільйонів у США, що навіть більше, ніж "Моана 2". Однак "Wicked: Чародійка" відстає від "Моани 2" більш ніж на 300 мільйонів доларів на зарубіжних ринках, де фільм із живими акторами зібрав 250 мільйонів доларів на міжнародному ринку проти 583 мільйонів доларів у "Моани 2".

"Моана 2" також входить до двадцятки найкасовіших фільмів Disney за всю історію, нещодавно обійшовши "Капітана Марвел" (2019), але все ще відстаючи від "Месників: Ера Альтрона" в домашньому прокаті.

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