08:25 • 826 просмотра
Европейские страны начали борьбу с российским "теневым флотом" - ISW
17 января, 12:49 • 23333 просмотра
Генштаб подтвердил поражение ПВО и склада дронов врага на оккупированных территориях
17 января, 12:29 • 46147 просмотра
Новые правила комендантского часа: правоохранители по пунктам объяснили, как это работает
17 января, 09:19 • 30494 просмотра
Буданов, Умеров и Арахамия прибыли в США: что в повестке дня
17 января, 00:18 • 41893 просмотра
МАГАТЭ добилось локального прекращения огня между РФ и Украиной для ремонта линий ЗАЭС
16 января, 18:27 • 49929 просмотра
Есть информация от разведки, что россияне готовятся к новым массированным ударам - Зеленский
16 января, 18:20 • 40816 просмотра
Команды Украины и США завтра проведут переговоры в Майами: что на повестке дня
Эксклюзив
16 января, 17:23 • 61261 просмотра
Энергоплан Шмыгаля: почему антикризисные изменения в энергетике могут стать самым дорогим решением для Украины
16 января, 13:20 • 30181 просмотра
Зеленский анонсировал встречи украинской делегации с представителями США
16 января, 12:36 • 46219 просмотра
Суд назначил Тимошенко залог в более 33 млн грн
Фигурист Кирилл Марсак попал в топ-8 сильнейших фигуристов континента - НОК

Киев • УНН

 • 36 просмотра

Украинец Кирилл Марсак занял 8-е место на Чемпионате Европы по фигурному катанию, что является лучшим результатом для Украины за 26 лет. Он обновил три личных рекорда и обеспечил две лицензии на следующий чемпионат.

Фигурист Кирилл Марсак попал в топ-8 сильнейших фигуристов континента - НОК
Фото: НОК Украины

В британском Шеффилде завершился чемпионат Европы по фигурному катанию, где украинец Кирилл Марсак продемонстрировал лучший результат национальной сборной за последние четверть века, заняв итоговое 8-е место. Об этом сообщает Национальный олимпийский комитет, передает УНН.

Подробности

В британском Шеффилде завершился чемпионат Европы по фигурному катанию. Украинец Кирилл Марсак продемонстрировал лучший результат национальной сборной за последние четверть века, заняв итоговое 8-е место. Кирилл отлично провел турнир, обновив сразу три личных рекорда. В частности, в короткой программе он получил 76.92 балла (11-й результат). Свое выступление в этом сегменте фигурист посвятил отцу-военному Андрею

- говорится в сообщении.

Отмечается, что с личным рекордом завершил украинец и произвольную программу - 152.33 балла. Таким образом впервые в карьере Марсак преодолел порог в 150 баллов, что стало 6-м результатом среди всех участников. С итоговой оценкой 229.25 балла фигурист завершил чемпионат Европы на 8-й позиции: от 6-го места его отделило чуть больше балла.

Это лучший результат Украины в мужском одиночном катании на континентальном первенстве за последние 26 лет (в 2000-м Дмитрий Дмитренко завоевал "бронзу"). Также 8 итоговое место - лучший результат для Украины во всех видах фигурного катания за последние 16 лет (со времен Чемпионата Европы-2010). Поэтому благодаря успеху Кирилла Украина получила две лицензии в мужском катании на следующий чемпионат Европы-2027

- добавили в НОК.

Напомним

Украинские саночники завоевали "серебро" и "бронзу" в мужских двойках на Кубке наций в Оберхофе. Игорь Гой и Назарий Качмар стали вторыми, Даниил Марциновский и Богдан Бабура - третьими.

Павел Башинский

СпортНовости Мира
Украина