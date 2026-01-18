Фигурист Кирилл Марсак попал в топ-8 сильнейших фигуристов континента - НОК

В британском Шеффилде завершился чемпионат Европы по фигурному катанию, где украинец Кирилл Марсак продемонстрировал лучший результат национальной сборной за последние четверть века, заняв итоговое 8-е место. Об этом сообщает Национальный олимпийский комитет, передает УНН.

В британском Шеффилде завершился чемпионат Европы по фигурному катанию. Украинец Кирилл Марсак продемонстрировал лучший результат национальной сборной за последние четверть века, заняв итоговое 8-е место. Кирилл отлично провел турнир, обновив сразу три личных рекорда. В частности, в короткой программе он получил 76.92 балла (11-й результат). Свое выступление в этом сегменте фигурист посвятил отцу-военному Андрею

Отмечается, что с личным рекордом завершил украинец и произвольную программу - 152.33 балла. Таким образом впервые в карьере Марсак преодолел порог в 150 баллов, что стало 6-м результатом среди всех участников. С итоговой оценкой 229.25 балла фигурист завершил чемпионат Европы на 8-й позиции: от 6-го места его отделило чуть больше балла.

Это лучший результат Украины в мужском одиночном катании на континентальном первенстве за последние 26 лет (в 2000-м Дмитрий Дмитренко завоевал "бронзу"). Также 8 итоговое место - лучший результат для Украины во всех видах фигурного катания за последние 16 лет (со времен Чемпионата Европы-2010). Поэтому благодаря успеху Кирилла Украина получила две лицензии в мужском катании на следующий чемпионат Европы-2027