Фигурист Кирилл Марсак попал в топ-8 сильнейших фигуристов континента - НОК
Киев • УНН
Украинец Кирилл Марсак занял 8-е место на Чемпионате Европы по фигурному катанию, что является лучшим результатом для Украины за 26 лет. Он обновил три личных рекорда и обеспечил две лицензии на следующий чемпионат.
В британском Шеффилде завершился чемпионат Европы по фигурному катанию, где украинец Кирилл Марсак продемонстрировал лучший результат национальной сборной за последние четверть века, заняв итоговое 8-е место. Об этом сообщает Национальный олимпийский комитет, передает УНН.
Подробности
В британском Шеффилде завершился чемпионат Европы по фигурному катанию. Украинец Кирилл Марсак продемонстрировал лучший результат национальной сборной за последние четверть века, заняв итоговое 8-е место. Кирилл отлично провел турнир, обновив сразу три личных рекорда. В частности, в короткой программе он получил 76.92 балла (11-й результат). Свое выступление в этом сегменте фигурист посвятил отцу-военному Андрею
Отмечается, что с личным рекордом завершил украинец и произвольную программу - 152.33 балла. Таким образом впервые в карьере Марсак преодолел порог в 150 баллов, что стало 6-м результатом среди всех участников. С итоговой оценкой 229.25 балла фигурист завершил чемпионат Европы на 8-й позиции: от 6-го места его отделило чуть больше балла.
Это лучший результат Украины в мужском одиночном катании на континентальном первенстве за последние 26 лет (в 2000-м Дмитрий Дмитренко завоевал "бронзу"). Также 8 итоговое место - лучший результат для Украины во всех видах фигурного катания за последние 16 лет (со времен Чемпионата Европы-2010). Поэтому благодаря успеху Кирилла Украина получила две лицензии в мужском катании на следующий чемпионат Европы-2027
Напомним
Украинские саночники завоевали "серебро" и "бронзу" в мужских двойках на Кубке наций в Оберхофе. Игорь Гой и Назарий Качмар стали вторыми, Даниил Марциновский и Богдан Бабура - третьими.