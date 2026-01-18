Фігурист Кирило Марсак потрапив у топ-8 найсильніших фігуристів континенту - НОК

$43.180.08
Європейські країни розпочали боротьбу з російським "тіньовим флотом" - ISW
17 січня, 12:49 • 23338 перегляди
Генштаб підтвердив ураження ППО та складу дронів ворога на окупованих територіях
17 січня, 12:29 • 46153 перегляди
Нові правила комендантської години: правоохоронці по пунктах пояснили, як це працює
17 січня, 09:19 • 30497 перегляди
Буданов, Умєров та Арахамія прибули до США: що у порядку денному
17 січня, 00:18 • 41896 перегляди
МАГАТЕ домоглося локального припинення вогню між рф та Україною для ремонту ліній ЗАЕС
16 січня, 18:27 • 49932 перегляди
Маємо інформацію від розвідки, що росіяни готуються до нових масованих ударів - Зеленський
16 січня, 18:20 • 40816 перегляди
Команди України та США завтра проведуть переговори у Маямі: що на порядку денному
Ексклюзив
16 січня, 17:23 • 61262 перегляди
Енергоплан Шмигаля: чому антикризові зміни в енергетиці можуть стати найдорожчим рішенням для України
16 січня, 13:20 • 30181 перегляди
Зеленський анонсував зустрічі української делегації з представниками США
16 січня, 12:36 • 46219 перегляди
Суд призначив Тимошенко заставу у понад 33 млн грн
Штучний інтелект захоплює музичні чарти: вірусний хіт 2026 року спровокував скандал18 січня, 00:10 • 5802 перегляди
У Каліфорнії оголошено "червону зону" через спалах смертельного лептоспірозу у домашніх тварин18 січня, 00:24 • 5150 перегляди
Авіація рф вдарила по житловому сектору в Сумах: серед поранених 7–річна дитина, пошкоджено 15 будинківPhoto18 січня, 00:35 • 6364 перегляди
Французьке командування визнало війну в Україні "реальною лабораторією сучасної війни" та впроваджує побачені технології18 січня, 00:40 • 42107 перегляди
Диверсія у брянську: партизанський рух АТЕШ вивів із ладу ключову електропідстанціюPhoto04:30 • 8830 перегляди
Всесвітній день піци: як проста страва стала світовою легендою17 січня, 08:55 • 27481 перегляди
Енергоплан Шмигаля: чому антикризові зміни в енергетиці можуть стати найдорожчим рішенням для України
Ексклюзив
16 січня, 17:23 • 61262 перегляди
Шоу у ВАКС: жарти, критика, емоції і застава для ТимошенкоPhoto16 січня, 16:00 • 34954 перегляди
Червоний колір, заборони та міфічне чудовисько: що насправді означає Китайський Новий рік, як і коли його святкувати15 січня, 18:00 • 66522 перегляди
Донька пацієнта, що помер в Odrex, назвала тиском на ЗМІ та спробою стерти памʼять позов скандальної клініки до УНН15 січня, 10:29 • 96164 перегляди
Дональд Трамп
Беньямін Нетаньягу
Олег Синєгубов
Ігор Терехов
Кая Каллас
Сполучені Штати Америки
Україна
Франція
Ґренландія
Німеччина
Дженніфер Лоуренс заявила, що втратила роль у Тарантіно, тому що "була недостатньо гарною"03:14 • 3372 перегляди
Макрон з'явився в сонцезахисних окулярах на зустрічі в Єлисейському палаціVideo17 січня, 07:26 • 22346 перегляди
Мати дитини Маска подає до суду на компанію xAI через порнографічні діпфейки, створені чат–ботом Grok17 січня, 03:45 • 19981 перегляди
Кейт Міддлтон вразила фанатів, приїхавши за кермом на прийом у Віндзорському замкуPhoto17 січня, 00:47 • 18062 перегляди
Китайський Новий рік: традиції та особливості святкуванняPhoto16 січня, 19:05 • 17518 перегляди
Техніка
Соціальна мережа
Дипломатка
Фільм
M1 Abrams

Фігурист Кирило Марсак потрапив у топ-8 найсильніших фігуристів континенту - НОК

Київ • УНН

 • 46 перегляди

Українець Кирило Марсак посів 8-ме місце на Чемпіонаті Європи з фігурного катання, що є найкращим результатом для України за 26 років. Він оновив три особисті рекорди та забезпечив дві ліцензії на наступний чемпіонат.

Фігурист Кирило Марсак потрапив у топ-8 найсильніших фігуристів континенту - НОК
Фото: НОК України

У британському Шеффілді завершився чемпіонат Європи з фігурного катання, де українець Кирило Марсак продемонстрував найкращий результат національної збірної за останні чверть століття, посівши підсумкове 8-ме місце. Про це повідомляє Національний олімпійський комітет, передає УНН.

Деталі

У британському Шеффілді завершився чемпіонат Європи з фігурного катання. Українець Кирило Марсак продемонстрував найкращий результат національної збірної за останні чверть століття, посівши підсумкове 8-ме місце. Кирило відмінно провів турнір, оновивши одразу три особисті рекорди. Зокрема, у короткій програмі він отримав 76.92 бала (11-й результат). Свій виступ у цьому сегменті фігурист присвятив батькові-військовому Андрію

- йдеться в повідомленні.

Зазначається, що з особистим рекордом завершив українець і довільну програму - 152.33 бала. Таким чином вперше в кар'єрі Марсак подолав поріг у 150 балів, що стало 6-м результатом серед усіх учасників. З підсумковою оцінкою 229.25 бала фігурист завершив чемпіонат Європи на 8-й позиції: від 6-го місця його відділило трішки більше як бал.

Це найкращий результат України у чоловічому одиночному катанні на континентальній першості за останні 26 років (у 2000-му Дмитро Дмитренко здобув "бронзу"). Також 8 підсумкове місце - найкращий результат для України в усіх видах фігурного катання за останні 16 років (з часів Чемпіонату Європи-2010). Тож завдяки успіху Кирила Україна отримала дві ліцензії у чоловічому катанні на наступний чемпіонат Європи-2027

- додали в НОК.

Нагадаємо

Українські санкарі здобули "срібло" та "бронзу" у чоловічих двійках на Кубку націй в Обергофі. Ігор Гой та Назарій Качмар стали другими, Даниїл Марціновський та Богдан Бабура - третіми.

Павло Башинський

