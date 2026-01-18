Фігурист Кирило Марсак потрапив у топ-8 найсильніших фігуристів континенту - НОК

У британському Шеффілді завершився чемпіонат Європи з фігурного катання, де українець Кирило Марсак продемонстрував найкращий результат національної збірної за останні чверть століття, посівши підсумкове 8-ме місце. Про це повідомляє Національний олімпійський комітет, передає УНН.

У британському Шеффілді завершився чемпіонат Європи з фігурного катання. Українець Кирило Марсак продемонстрував найкращий результат національної збірної за останні чверть століття, посівши підсумкове 8-ме місце. Кирило відмінно провів турнір, оновивши одразу три особисті рекорди. Зокрема, у короткій програмі він отримав 76.92 бала (11-й результат). Свій виступ у цьому сегменті фігурист присвятив батькові-військовому Андрію

Зазначається, що з особистим рекордом завершив українець і довільну програму - 152.33 бала. Таким чином вперше в кар'єрі Марсак подолав поріг у 150 балів, що стало 6-м результатом серед усіх учасників. З підсумковою оцінкою 229.25 бала фігурист завершив чемпіонат Європи на 8-й позиції: від 6-го місця його відділило трішки більше як бал.

Це найкращий результат України у чоловічому одиночному катанні на континентальній першості за останні 26 років (у 2000-му Дмитро Дмитренко здобув "бронзу"). Також 8 підсумкове місце - найкращий результат для України в усіх видах фігурного катання за останні 16 років (з часів Чемпіонату Європи-2010). Тож завдяки успіху Кирила Україна отримала дві ліцензії у чоловічому катанні на наступний чемпіонат Європи-2027