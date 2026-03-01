Ферстаппен откровенно заговорил о приближении финала своей карьеры в Формуле-1

Трехкратный чемпион мира Макс Ферстаппен во время предсезонных тестов в Бахрейне сделал неожиданное заявление, признав, что сейчас находится "ближе к концу" своего пути в королевских гонках. Несмотря на то, что 28-летний пилот остается главным фаворитом сезона 2026 года и стремится вернуть титул, он все более скептически относится к новым техническим регламентам спорта. Об этом сообщает Motorsportweek, пишет УНН.

Детали

Ферстаппен не скрывает своего разочарования новыми гибридными двигателями, сравнивая будущие болиды с "Формулой E на стероидах", что существенно влияет на его мотивацию оставаться в серии. Гонщик отметил, что современный плотный календарь с 24 этапами в год отнимает слишком много времени, которое он предпочитает проводить с семьей и друзьями.

По словам Макса, недавний отдых в горах и семейные события помогли ему осознать, что количество титулов не будет иметь значения в преклонном возрасте, в отличие от моментов, проведенных с близкими людьми.

Отсутствие амбиций по установлению исторических рекордов

В отличие от многих легенд автоспорта, действующий лидер "Ред Булл" уверяет, что ему безразлично, сколько именно чемпионских кубков будет в его коллекции.

Мне безразлично, выиграю я четыре или восемь – заявил гонщик.

Он подчеркнул, что жизнь слишком коротка, чтобы потратить четверть века исключительно на гонки и постоянные перелеты по всему миру. Хотя Ферстаппен и допускает определенную драматичность своих высказываний, его позиция остается твердой: он не собирается жить только ради спорта и готов уйти, как только перестанет получать удовольствие от процесса.

