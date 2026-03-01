Ферстаппен откровенно заговорил о приближении финала своей карьеры в Формуле-1

$43.210.00
51.020.00
ukenru
01:50 • 3100 просмотра
Государственное телевидение Ирана официально подтвердило гибель Али Хаменеи, с ним погибли дочь, зять и внучка
00:05 • 10440 просмотра
Тяжелые и точечные бомбардировки будут продолжаться без перерывов – Трамп об операции против Ирана
21:48 • 28120 просмотра
Трамп официально подтвердил ликвидацию верховного лидера Ирана Али ХаменеиPhoto
28 февраля, 12:56 • 36985 просмотра
Война в Иране может вызвать дефицит ракет для ПВО в Украине - Financial Times
28 февраля, 11:55 • 48544 просмотра
Резиденция верховного лидера Ирана уничтожена в результате ударов США и ИзраиляPhoto
28 февраля, 08:36 • 42976 просмотра
Трамп подтвердил участие США в операции Израиля против Ирана
28 февраля, 07:12 • 47071 просмотра
Израиль и США атаковали Иран - поражено 30 целей, включая штаб-квартиру разведки
27 февраля, 19:28 • 49202 просмотра
российские войска взорвали дамбу вблизи Константиновки – возникла угроза экологической катастрофыVideo
Эксклюзив
27 февраля, 15:15 • 55439 просмотра
Весна: грозит ли Украине масштабное половодье и что будет с Киевом
27 февраля, 14:14 • 49314 просмотра
Пенсионную реформу планируют внести на рассмотрение парламента в этом году - министр
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
−1°
2м/с
75%
758мм
Графики отключений электроэнергии
Популярные новости
Иран закрыл проход для судов через Ормузский пролив - СМИ28 февраля, 17:23 • 9878 просмотра
Урсула фон дер Ляйен созывает спецзаседание по безопасности из-за кризиса в Иране28 февраля, 18:10 • 6928 просмотра
ЦАХАЛ сообщил о применении более 200 самолетов для ударов по 500 целям в Иране28 февраля, 18:20 • 7696 просмотра
РФ заявила о готовности принять гарантии безопасности для Украины от США - Буданов28 февраля, 18:34 • 6170 просмотра
Израиль закрывает месторождения природного газа на фоне атаки на Иран28 февраля, 19:01 • 6724 просмотра
публикации
Топ культовых хорроров: классика, которая не стареетVideo27 февраля, 20:06 • 44429 просмотра
Китай предупреждает своих граждан в РФ о риске службы в армии: что стоит за этим сигналом27 февраля, 16:38 • 48545 просмотра
Пакистан и Афганистан на грани открытой войны - что это значит для Украины27 февраля, 15:45 • 41254 просмотра
Когда ожидать магнитные бури в марте - прогноз NOAA27 февраля, 14:39 • 45255 просмотра
Как перенести данные с одного смартфона Android на другой - инструкция27 февраля, 14:16 • 46275 просмотра
Актуальные люди
Али Хаменеи
Дональд Трамп
Кирилл Буданов
Биньямин Нетаньяху
Пит Хегсетх
Актуальные места
Иран
Соединённые Штаты
Израиль
Тегеран
Украина
Реклама
УНН Lite
Весна 2026 года - Украина готовит музыкальные концерты, фестивали и выставкиPhoto28 февраля, 09:42 • 24662 просмотра
От сериала до улиц Манхэттена: стиль Джона Кеннеди-младшего снова на пике модыPhoto27 февраля, 18:52 • 24256 просмотра
Легендарный Джим Керри триумфовал на Cesar Awards и поблагодарил семью в речи27 февраля, 17:35 • 24012 просмотра
Дэвид Гетта стал отцом в 58: первые фото новорожденного СкайлераPhoto27 февраля, 16:49 • 24117 просмотра
The Rolling Stones опровергли разрешение Джаггера на использование «Gimme Shelter» для фильма о Мелании Трамп26 февраля, 18:10 • 29072 просмотра
Актуальное
Техника
Социальная сеть
Дипломатка
Шахед-136
Отопление

Ферстаппен откровенно заговорил о приближении финала своей карьеры в Формуле-1

Киев • УНН

 • 46 просмотра

Макс Ферстаппен во время тестов в Бахрейне заявил, что находится "ближе к концу" своей карьеры в Формуле-1. Он разочарован новыми регламентами и плотным календарем, предпочитая время с семьей.

Ферстаппен откровенно заговорил о приближении финала своей карьеры в Формуле-1

Трехкратный чемпион мира Макс Ферстаппен во время предсезонных тестов в Бахрейне сделал неожиданное заявление, признав, что сейчас находится "ближе к концу" своего пути в королевских гонках. Несмотря на то, что 28-летний пилот остается главным фаворитом сезона 2026 года и стремится вернуть титул, он все более скептически относится к новым техническим регламентам спорта. Об этом сообщает Motorsportweek, пишет УНН.

Детали

Ферстаппен не скрывает своего разочарования новыми гибридными двигателями, сравнивая будущие болиды с "Формулой E на стероидах", что существенно влияет на его мотивацию оставаться в серии. Гонщик отметил, что современный плотный календарь с 24 этапами в год отнимает слишком много времени, которое он предпочитает проводить с семьей и друзьями.

По словам Макса, недавний отдых в горах и семейные события помогли ему осознать, что количество титулов не будет иметь значения в преклонном возрасте, в отличие от моментов, проведенных с близкими людьми.

Отсутствие амбиций по установлению исторических рекордов

В отличие от многих легенд автоспорта, действующий лидер "Ред Булл" уверяет, что ему безразлично, сколько именно чемпионских кубков будет в его коллекции.

Мне безразлично, выиграю я четыре или восемь

– заявил гонщик.

Он подчеркнул, что жизнь слишком коротка, чтобы потратить четверть века исключительно на гонки и постоянные перелеты по всему миру. Хотя Ферстаппен и допускает определенную драматичность своих высказываний, его позиция остается твердой: он не собирается жить только ради спорта и готов уйти, как только перестанет получать удовольствие от процесса.

Формула-1: 21-летний Исаак Хаджар присоединится к действующему чемпиону мира Максу Ферстаппену в команде Red Bull Racing02.12.25, 17:41 • 4356 просмотров

Степан Гафтко

Спорт
Техника
Бахрейн