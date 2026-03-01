Ферстаппен відверто заговорив про наближення фіналу своєї кар'єри у Формулі-1

Триразовий чемпіон світу Макс Ферстаппен під час передсезонних тестів у Бахрейні зробив несподівану заяву, визнавши, що наразі перебуває "ближче до кінця" свого шляху в королівських гонках. Попри те, що 28-річний пілот залишається головним фаворитом сезону 2026 року та прагне повернути титул, він дедалі скептичніше ставиться до нових технічних регламентів спорту. Про це повідомляє Motorsportweek, пише УНН.

Деталі

Ферстаппен не приховує свого розчарування новими гібридними двигунами, порівнюючи майбутні боліди з "Формулою E на стероїдах", що суттєво впливає на його мотивацію залишатися в серії. Гонщик зазначив, що сучасний щільний календар із 24 етапами на рік забирає надто багато часу, який він воліє проводити з родиною та друзями.

За словами Макса, нещодавній відпочинок у горах та сімейні події допомогли йому усвідомити, що кількість титулів не матиме значення в похилому віці, на відміну від моментів, проведених із близькими людьми.

Відсутність амбіцій щодо встановлення історичних рекордів

На відміну від багатьох легенд автоспорту, чинний лідер "Ред Булл" запевняє, що йому байдуже, скільки саме чемпіонських кубків буде в його колекції.

Мені байдуже, виграю я чотири чи вісім – заявив гонщик.

Він наголосив, що життя занадто коротке, аби витратити чверть століття виключно на перегони та постійні перельоти по всьому світу. Хоча Ферстаппен і припускає певну драматичність своїх висловлювань, його позиція залишається твердою: він не збирається жити лише заради спорту та готовий піти, щойно перестане отримувати задоволення від процесу.

