Формула-1: 21-річний Ісак Хаджар приєднається до чинного чемпіона світу Макса Ферстаппена у команді Red Bull Racing

12:35 • 8514 перегляди
Генштаб ЗСУ спростовував фейки росіян про захоплення Куп’янська, Покровська та Вовчанська
Ексклюзив
11:54 • 22103 перегляди
Дорого – не означає якісно: чи зможе МОЗ захистити жертв клініки Odrex та відновити справедливість Photo
Ексклюзив
11:33 • 22429 перегляди
Маніпуляція під виглядом "оборони": що стоїть за заявами путіна про "зону безпеки" на кордоні
10:36 • 17184 перегляди
"Речі, які не можуть звучати телефоном": Зеленський отримав детальну доповідь делегації після Маямі та доручив продовжити роботу з командою Трампа
10:08 • 18809 перегляди
США планують повернути росії заморожені активи в ЄС після мирної угоди - Politico
Ексклюзив
2 грудня, 06:00 • 52091 перегляди
Україна готується до масштабних змін: МВФ вимагає посилення податкової політики
1 грудня, 17:14 • 49587 перегляди
Справа Тимура Міндіча: суд обрав запобіжний захід фігуранту
Ексклюзив
1 грудня, 15:35 • 59358 перегляди
Переговори Україна-США у Маямі: чого очікувати далі
1 грудня, 14:52 • 50104 перегляди
Уряд схвалив низку рішень щодо енергоефективності громад: що передбачається
1 грудня, 13:38 • 45796 перегляди
В двох областях рф сталися вибухи на залізниці: знищено склади з ПММ, пошкоджено залізничне полотноPhotoVideo
Кількість постраждалих у Дніпрі зросла до 45, у місті оголошено траур за загиблими - ОВА2 грудня, 07:07 • 31875 перегляди
Трамп спрямував до рф нетипову команду переговірників для "мирної угоди" щодо України - CNN 2 грудня, 07:31 • 20555 перегляди
Макрон здійснить четвертий візит до Китаю на тлі пошуку Європою балансу між суперництвом та залежністю2 грудня, 09:30 • 19683 перегляди
Депутати заблокували трибуну у ВР, Стефанчук оголосив перервуPhotoVideo10:45 • 8728 перегляди
Біткоїн і облігації відновлюються після розпродажів, акції демонструють зростання11:57 • 5314 перегляди
Ліцензії видані – контроль відсутній: чому МОЗ “закриває очі” на трагедії в Odrex14:41 • 3696 перегляди
Як запобігти атаці з використанням вимагацьких програм: поради від кіберполіції14:40 • 3302 перегляди
Біткоїн і облігації відновлюються після розпродажів, акції демонструють зростання11:57 • 5524 перегляди
Дорого – не означає якісно: чи зможе МОЗ захистити жертв клініки Odrex та відновити справедливість
Ексклюзив
11:54 • 22091 перегляди
Маніпуляція під виглядом "оборони": що стоїть за заявами путіна про "зону безпеки" на кордоні
Ексклюзив
11:33 • 22420 перегляди
Oxford Dictionary назвав "rage bait" словом 2025 року: що це означає1 грудня, 10:58 • 38645 перегляди
Олена Тополя і лідер гурту "Антитіла" розлучаються після 12 років шлюбуPhotoVideo1 грудня, 08:53 • 40865 перегляди
П’ять шалених прем’єр, які неможливо пропустити: що подивитися цієї зимиVideo29 листопада, 16:59 • 97228 перегляди
Поліцейські врятували сову, яка заплуталася в антидроновій сітці на Куп'янському напрямку28 листопада, 02:36 • 72037 перегляди
Netflix зіткнувся зі збоєм під час прем'єри п'ятого сезону "Дивних див"27 листопада, 06:49 • 88064 перегляди
Формула-1: 21-річний Ісак Хаджар приєднається до чинного чемпіона світу Макса Ферстаппена у команді Red Bull Racing

Київ • УНН

 • 410 перегляди

Команда Oracle Red Bull Racing оголосила, що 21-річний Ісак Хаджар стане другим пілотом у 2026 році, замінивши Юкі Цуноду. Хаджар приєднається до Макса Ферстаппена на тлі значних технічних змін та дебюту силової установки Red Bull Ford.

Формула-1: 21-річний Ісак Хаджар приєднається до чинного чемпіона світу Макса Ферстаппена у команді Red Bull Racing

Команда Oracle Red Bull Racing оголосила, що у 2026 році її другим пілотом стане 21-річний Ісак Хаджар. Він приєднається до чинного чемпіона світу Макса Ферстаппена та замінить Юкі Цуноду, який перейде на роль тестового та резервного гонщика Red Bull. Про це повідомляє УНН з посиланням на Red bull Racing

Деталі

Ісак Хаджар проводить свій дебютний сезон у Формулі-1 у складі Visa Cash App Racing Bulls і вже здобув подіум на Гран-прі Нідерландів. У 2026 році він разом із Максом Ферстаппеном стане частиною нового етапу розвитку Red Bull, коли в чемпіонаті набудуть чинності найбільші технічні зміни за десятиліття та дебютує силова установка Red Bull Ford.

Найголовніше, що він продемонстрував чисту швидкість, яка є вимогою номер один у цьому виді спорту. Ми віримо, що Ісак може процвітати разом з Максом і творити магію на трасі!

– сказав генеральний директор і керівник команди Oracle Red Bull Racing Лоран Мекіс.

Прихід Хаджара означає завершення виступів Юкі Цуноди в основному складі Red Bull Racing. Він виступав за команди Red Bull із 2019 року та провів понад сто гонок. У 2026 році Цунода стане тестовим і резервним пілотом. Лоран Мекіс подякував гонщику за роботу.

Неможливо не любити Юкі, його особистість заразлива, і він став особливою частиною родини Red Bull. Від імені всіх у Red Bull я дякую йому за його внесок

– сказав Лоран Мекіс.

Натомість, Ісак Хаджар, коментуючи перехід, заявив: "Я дуже вдячний Oracle Red Bull Racing за надану мені можливість і довіру змагатися на найвищому рівні Формули-1. Це чудовий крок, працювати з найкращими та вчитися у Макса – це те, чого я не можу дочекатися".

У 2026 році Red Bull Racing розпочне сезон із новим складом та новими технічними правилами. Команда очікує, що поєднання Ферстаппена і Хаджара стане сильною основою для боротьби в наступній епосі Формули-1.

Нагадаємо

Автогонщик Макс Ферстаппен після трьох перемог в останніх чотирьох перегонах скоротив відставання від Оскара Піастрі до 40 очок. Керівники команд вважають, що він спроможний на безпрецедентний поворот у боротьбі за п'ятий титул.

Алла Кіосак

