Формула-1: 21-річний Ісак Хаджар приєднається до чинного чемпіона світу Макса Ферстаппена у команді Red Bull Racing

Команда Oracle Red Bull Racing оголосила, що у 2026 році її другим пілотом стане 21-річний Ісак Хаджар. Він приєднається до чинного чемпіона світу Макса Ферстаппена та замінить Юкі Цуноду, який перейде на роль тестового та резервного гонщика Red Bull. Про це повідомляє УНН з посиланням на Red bull Racing

Деталі

Ісак Хаджар проводить свій дебютний сезон у Формулі-1 у складі Visa Cash App Racing Bulls і вже здобув подіум на Гран-прі Нідерландів. У 2026 році він разом із Максом Ферстаппеном стане частиною нового етапу розвитку Red Bull, коли в чемпіонаті набудуть чинності найбільші технічні зміни за десятиліття та дебютує силова установка Red Bull Ford.

Найголовніше, що він продемонстрував чисту швидкість, яка є вимогою номер один у цьому виді спорту. Ми віримо, що Ісак може процвітати разом з Максом і творити магію на трасі! – сказав генеральний директор і керівник команди Oracle Red Bull Racing Лоран Мекіс.

Прихід Хаджара означає завершення виступів Юкі Цуноди в основному складі Red Bull Racing. Він виступав за команди Red Bull із 2019 року та провів понад сто гонок. У 2026 році Цунода стане тестовим і резервним пілотом. Лоран Мекіс подякував гонщику за роботу.

Неможливо не любити Юкі, його особистість заразлива, і він став особливою частиною родини Red Bull. Від імені всіх у Red Bull я дякую йому за його внесок – сказав Лоран Мекіс.

Натомість, Ісак Хаджар, коментуючи перехід, заявив: "Я дуже вдячний Oracle Red Bull Racing за надану мені можливість і довіру змагатися на найвищому рівні Формули-1. Це чудовий крок, працювати з найкращими та вчитися у Макса – це те, чого я не можу дочекатися".

У 2026 році Red Bull Racing розпочне сезон із новим складом та новими технічними правилами. Команда очікує, що поєднання Ферстаппена і Хаджара стане сильною основою для боротьби в наступній епосі Формули-1.

Нагадаємо

