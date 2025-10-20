Ферстаппен может побороться за пятый титул подряд: более чем вдвое сократил отставание от лидера Формулы-1

instagram.com/maxverstappen1

Автогонщик Макс Ферстаппен творит историю с каждой гонкой и может устроить один из величайших отыгрышей в истории "Формулы-1", по словам двух руководителей команд, тесно сотрудничавших с четырехкратным чемпионом мира, пишет УНН со ссылкой на Reuters.

Детали

В конце августа нидерландский пилот отставал от Оскара Пиастри из McLaren на 104 очка и высмеял бы любого, кто серьезно предположил бы, что у него все еще есть шанс на пятый титул подряд. "Я бы сказал ему, что он идиот", - сказал пилот журналистам в воскресенье.

После трех побед в последних четырех гонках он сейчас отстает от австралийца на 40 очков - все еще немало - и представляет серьезную угрозу.

Если бы Ферстаппен вышел на первое место, это был бы беспрецедентный поворот, даже учитывая изменение систем подсчета очков, пишет издание.

"Я думаю, что наблюдать за Максом за рулем - это наблюдать за творением истории", - сказал журналистам руководитель команды Red Bull Лоран Мекис после того, как Ферстаппен завершил идеальный уик-энд, завоевав двойной поул-позишн в спринте США и Гран-при.

На вопрос, считает ли он, что Ферстаппен сможет наверстать оставшуюся дистанцию, руководитель Sauber Джонатан Уитли, ранее бывший менеджером команды и спортивным директором Red Bull, ответил, что это возможно, если есть очки.

"Возможно ли это? Обычно нет. Но Макс склонен переписывать правила под себя и делал это всю свою карьеру", – добавил он.

Ферстаппен сказал журналистам, что шанс точно есть.

"Я знаю, что нам нужно быть идеальными до конца, чтобы иметь шанс, поэтому именно на этом нам нужно сосредоточиться", - сказал он.

"Борьба очень напряженная, и только внимание к деталям будет иметь значение. Нужно стараться настроить машину как можно лучше каждый уик-энд и не допускать ошибок. Так что именно это мы попытаемся сделать", - отметил гонщик.

Начало с Мексики на следующей неделе.

