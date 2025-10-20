Ферстаппен может побороться за пятый титул подряд: более чем вдвое сократил отставание от лидера Формулы-1

$41.730.10
48.760.24
ukenru
12:10 • 6634 просмотра
Есть ли риск возвращения графиков отключения света - ответ Укрэнерго
08:37 • 18344 просмотра
Президент рассказал, на каких участках фронта удалось улучшить ситуацию
08:22 • 44049 просмотра
Ограбление Лувра: главные подробности резонансного преступления
08:16 • 24162 просмотра
Зеленский инициирует продление военного положения и мобилизации в Украине: законопроекты уже в Раде
Эксклюзив
20 октября, 07:13 • 27199 просмотра
Каждый ребенок-сирота после 18 лет получит жилье: как будет работать новый закон
20 октября, 07:07 • 10039 просмотра
ЕС рассматривает возможность вступления новых стран без полного права голоса: Politico узнало, как это может помочь Украине
20 октября, 04:24 • 25154 просмотра
Трамп до сих пор решает, давать ли Украине ракеты Tomahawk – Вэнс
20 октября, 02:26 • 25988 просмотра
Президент США отрицает, что призывал Зеленского сдать ДонбассVideo
19 октября, 18:24 • 64739 просмотра
Трамп призвал Зеленского принять условия Москвы, иначе Путин "уничтожит" Украину - FT
Эксклюзив
19 октября, 15:10 • 108772 просмотра
Неделя, меняющая мир вокруг нас: астропрогноз на 20–27 октябряPhoto
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+8°
3.1м/с
78%
749мм
Популярные новости
В Сумской области из-за обстрелов РФ повреждена железная дорога: задерживаются поезда20 октября, 04:49 • 32349 просмотра
Украина и США готовят контракт на поставку 25 систем Patriot - Зеленский20 октября, 07:56 • 17604 просмотра
Новая элита украинского бизнеса: рейтинг молодых предпринимателей, строящих глобальный бизнес, несмотря на войнуPhoto08:14 • 29585 просмотра
Глава дипломатии ЕС ответила, не будет ли "пощечиной" встреча Трампа с путиным в Будапеште без европейцев09:15 • 12290 просмотра
Зеленский объяснил, чем путин постоянно пытается "подкупить" Трампа10:40 • 9744 просмотра
публикации
Ограбление Лувра: главные подробности резонансного преступления08:22 • 44048 просмотра
Новая элита украинского бизнеса: рейтинг молодых предпринимателей, строящих глобальный бизнес, несмотря на войнуPhoto08:14 • 29683 просмотра
Неделя, меняющая мир вокруг нас: астропрогноз на 20–27 октябряPhoto
Эксклюзив
19 октября, 15:10 • 108771 просмотра
Украинский молодежный сленг: словарь современных слов и терминовPhoto19 октября, 08:35 • 75321 просмотра
ИИ в современном оружии: почему тема стала актуальной и какие риски несетPhoto
Эксклюзив
17 октября, 07:15 • 153947 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Владимир Зеленский
Дональд Трамп
Алексей Гончаренко
Андрій Єрмак
Эмманюэль Макрон
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Днепропетровская область
Венгрия
Будапешт
Реклама
УНН Lite
Дженнифер Лопес раскрыла имя актера, который лучше всех целуется19 октября, 04:31 • 59652 просмотра
Новая кнопка Facebook позволяет ИИ просматривать фотографии, которые вы еще не загрузили18 октября, 06:19 • 60218 просмотра
Годами находилась в его близком кругу: СМИ рассекретили новую возлюбленную Эминема17 октября, 20:07 • 79363 просмотра
Сэм Фендер получил премию Mercury Prize 2025 за альбом "People Watching"Video17 октября, 10:57 • 77606 просмотра
Актер Ченнинг Татум и его возлюбленная Инка Уильямс поразили страстным поцелуем на премьере фильма: фотоPhoto15 октября, 15:48 • 103628 просмотра
Актуальное
Социальная сеть
Дипломатка
MIM-104 Patriot
ATACMS
МиГ-31

Ферстаппен может побороться за пятый титул подряд: более чем вдвое сократил отставание от лидера Формулы-1

Киев • УНН

 • 428 просмотра

Автогонщик Макс Ферстаппен, после трех побед в последних четырех гонках, сократил отставание от Оскара Пиастри до 40 очков. Руководители команд считают, что он способен на беспрецедентный поворот в борьбе за пятый титул.

Ферстаппен может побороться за пятый титул подряд: более чем вдвое сократил отставание от лидера Формулы-1
instagram.com/maxverstappen1

Автогонщик Макс Ферстаппен творит историю с каждой гонкой и может устроить один из величайших отыгрышей в истории "Формулы-1", по словам двух руководителей команд, тесно сотрудничавших с четырехкратным чемпионом мира, пишет УНН со ссылкой на Reuters.

Детали

В конце августа нидерландский пилот отставал от Оскара Пиастри из McLaren на 104 очка и высмеял бы любого, кто серьезно предположил бы, что у него все еще есть шанс на пятый титул подряд. "Я бы сказал ему, что он идиот", - сказал пилот журналистам в воскресенье.

После трех побед в последних четырех гонках он сейчас отстает от австралийца на 40 очков - все еще немало - и представляет серьезную угрозу.

Если бы Ферстаппен вышел на первое место, это был бы беспрецедентный поворот, даже учитывая изменение систем подсчета очков, пишет издание.

"Я думаю, что наблюдать за Максом за рулем - это наблюдать за творением истории", - сказал журналистам руководитель команды Red Bull Лоран Мекис после того, как Ферстаппен завершил идеальный уик-энд, завоевав двойной поул-позишн в спринте США и Гран-при.

На вопрос, считает ли он, что Ферстаппен сможет наверстать оставшуюся дистанцию, руководитель Sauber Джонатан Уитли, ранее бывший менеджером команды и спортивным директором Red Bull, ответил, что это возможно, если есть очки.

"Возможно ли это? Обычно нет. Но Макс склонен переписывать правила под себя и делал это всю свою карьеру", – добавил он.

Ферстаппен сказал журналистам, что шанс точно есть.

"Я знаю, что нам нужно быть идеальными до конца, чтобы иметь шанс, поэтому именно на этом нам нужно сосредоточиться", - сказал он.

"Борьба очень напряженная, и только внимание к деталям будет иметь значение. Нужно стараться настроить машину как можно лучше каждый уик-энд и не допускать ошибок. Так что именно это мы попытаемся сделать", - отметил гонщик.

Начало с Мексики на следующей неделе.

Украинский гонщик Бондарев одержал историческую победу в Формуле-4 на итальянском автодроме03.08.25, 17:58 • 4455 просмотров

Юлия Шрамко

Спорт
Мексика