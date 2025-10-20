Ферстаппен може поборотися за п'ятий титул поспіль: більш як удвічі скоротив відставання від лідера Формули-1

instagram.com/maxverstappen1

Автогонщик Макс Ферстаппен творить історію з кожною гонкою і може влаштувати один з найвидатніших відіграшів у історії "Формули-1", за словами двох керівників команд, які тісно співпрацювали з чотириразовим чемпіоном світу, пише УНН з посиланням на Reuters.

Деталі

Наприкінці серпня нідерландський пілот відставав від Оскара Піастрі з McLaren на 104 очки і висміяв би будь-кого, хто б серйозно припустив, що в нього все ще є шанс на п'ятий титул поспіль. "Я б сказав йому, що він ідіот", - сказав пілот журналістам у неділю.

Після трьох перемог в останніх чотирьох гонках він зараз відстає від австралійця на 40 очок - усе ще чимало - і становить серйозну загрозу.

Якби Ферстаппен вийшов на перше місце, це був би безпрецедентний поворот, навіть враховуючи зміну систем підрахунку очок, пише видання.

"Я думаю, що спостерігати за Максом за кермом - це спостерігати за творінням історії", - сказав журналістам керівник команди Red Bull Лоран Мекіс після того, як Ферстаппен завершив ідеальний вікенд, здобувши подвійний поул-позишн у спринті США та Гран-прі.

На запитання, чи вважає він, що Ферстаппен зможе надолужити решту дистанції, керівник Sauber Джонатан Вітлі, який раніше був менеджером команди та спортивним директором Red Bull, відповів, що це можливо, якщо є очки.

"Чи це можливо? Зазвичай ні. Але Макс схильний переписувати правила під себе і робив це всю свою кар'єру", – додав він.

Ферстаппен сказав журналістам, що шанс точно є.

"Я знаю, що нам потрібно бути ідеальними до кінця, щоб мати шанс, тому саме на цьому нам потрібно зосередитися", - сказав він.

"Боротьба дуже напружена, і лише увага до деталей матиме значення. Потрібно намагатися налаштувати машину якнайкраще кожен вікенд і не допускати помилок. Тож саме це ми спробуємо зробити", - зазначив гонщик.

Початок з Мексики наступного тижня.

