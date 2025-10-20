Ферстаппен може поборотися за п'ятий титул поспіль: більш як удвічі скоротив відставання від лідера Формули-1
Київ • УНН
Автогонщик Макс Ферстаппен, після трьох перемог в останніх чотирьох гонках, скоротив відставання від Оскара Піастрі до 40 очок. Керівники команд вважають, що він здатен на безпрецедентний поворот у боротьбі за п'ятий титул.
Автогонщик Макс Ферстаппен творить історію з кожною гонкою і може влаштувати один з найвидатніших відіграшів у історії "Формули-1", за словами двох керівників команд, які тісно співпрацювали з чотириразовим чемпіоном світу, пише УНН з посиланням на Reuters.
Деталі
Наприкінці серпня нідерландський пілот відставав від Оскара Піастрі з McLaren на 104 очки і висміяв би будь-кого, хто б серйозно припустив, що в нього все ще є шанс на п'ятий титул поспіль. "Я б сказав йому, що він ідіот", - сказав пілот журналістам у неділю.
Після трьох перемог в останніх чотирьох гонках він зараз відстає від австралійця на 40 очок - усе ще чимало - і становить серйозну загрозу.
Якби Ферстаппен вийшов на перше місце, це був би безпрецедентний поворот, навіть враховуючи зміну систем підрахунку очок, пише видання.
"Я думаю, що спостерігати за Максом за кермом - це спостерігати за творінням історії", - сказав журналістам керівник команди Red Bull Лоран Мекіс після того, як Ферстаппен завершив ідеальний вікенд, здобувши подвійний поул-позишн у спринті США та Гран-прі.
На запитання, чи вважає він, що Ферстаппен зможе надолужити решту дистанції, керівник Sauber Джонатан Вітлі, який раніше був менеджером команди та спортивним директором Red Bull, відповів, що це можливо, якщо є очки.
"Чи це можливо? Зазвичай ні. Але Макс схильний переписувати правила під себе і робив це всю свою кар'єру", – додав він.
Ферстаппен сказав журналістам, що шанс точно є.
"Я знаю, що нам потрібно бути ідеальними до кінця, щоб мати шанс, тому саме на цьому нам потрібно зосередитися", - сказав він.
"Боротьба дуже напружена, і лише увага до деталей матиме значення. Потрібно намагатися налаштувати машину якнайкраще кожен вікенд і не допускати помилок. Тож саме це ми спробуємо зробити", - зазначив гонщик.
Початок з Мексики наступного тижня.
