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Український гонщик Бондарев здобув історичну перемогу у Формулі-4 на італійському автодромі

Київ • УНН

 • 74 перегляди

16-річний український пілот Олександр Бондарев з команди Prema Racing вперше в історії виграв гонку Формули-4 в Італії. Він обійшов напарника за три хвилини до фінішу, здобувши дебютну перемогу.

Український гонщик Бондарев здобув історичну перемогу у Формулі-4 на італійському автодромі

Український пілот команди Prema Racing уперше в історії виграв гонку Формули-4.

Передає УНН із посиланням на pilot.bondarev і tribuna. 

Деталі

На третій гонці п'ятого етапу італійської "Формули-4", що проходила в італійському місті Імола, 16-річний пілот команди Prema Racing, Олександр Бондарев уперше виграв гонку Формули-4. Український гонщик обійшов напарника Кіна Накамуру-Берту за три хвилини до фінішу і таким чином здобув перемогу.

Зазначимо що на початку заїзд для Бондарева складався не кращим чином, а Кін Накамура-Берта стартував з другої позиції і краще розігнався. Втім Бондарєв провів вирішальний обгін і втримав першу позицію до кінця.

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Ігор Тележніков

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