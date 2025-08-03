Український гонщик Бондарев здобув історичну перемогу у Формулі-4 на італійському автодромі
Київ • УНН
16-річний український пілот Олександр Бондарев з команди Prema Racing вперше в історії виграв гонку Формули-4 в Італії. Він обійшов напарника за три хвилини до фінішу, здобувши дебютну перемогу.
Український пілот команди Prema Racing уперше в історії виграв гонку Формули-4.
Передає УНН із посиланням на pilot.bondarev і tribuna.
Деталі
На третій гонці п'ятого етапу італійської "Формули-4", що проходила в італійському місті Імола, 16-річний пілот команди Prema Racing, Олександр Бондарев уперше виграв гонку Формули-4. Український гонщик обійшов напарника Кіна Накамуру-Берту за три хвилини до фінішу і таким чином здобув перемогу.
Зазначимо що на початку заїзд для Бондарева складався не кращим чином, а Кін Накамура-Берта стартував з другої позиції і краще розігнався. Втім Бондарєв провів вирішальний обгін і втримав першу позицію до кінця.
Нагадаємо
Починаючи з сезону 2026 року, кількість команд у Формулі-1 зросте до 11.
Фільм Apple "Формула-1" зібрав 144 млн доларів у світовому прокаті, ставши найбільшим дебютом компанії.