Украинский гонщик Бондарев одержал историческую победу в Формуле-4 на итальянском автодроме
Киев • УНН
16-летний украинский пилот Александр Бондарев из команды Prema Racing впервые в истории выиграл гонку Формулы-4 в Италии. Он обошел напарника за три минуты до финиша, одержав дебютную победу.
Украинский пилот команды Prema Racing впервые в истории выиграл гонку Формулы-4.
Передает УНН со ссылкой на pilot.bondarev и tribuna.
Детали
На третьей гонке пятого этапа итальянской "Формулы-4", проходившей в итальянском городе Имола, 16-летний пилот команды Prema Racing, Александр Бондарев впервые выиграл гонку Формулы-4. Украинский гонщик обошел напарника Кина Накамуру-Берту за три минуты до финиша и таким образом одержал победу.
Отметим, что в начале заезд для Бондарева складывался не лучшим образом, а Кин Накамура-Берта стартовал со второй позиции и лучше разогнался. Впрочем, Бондарев провел решающий обгон и удержал первую позицию до конца.
Напомним
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