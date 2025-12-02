$42.340.08
Информационное агентство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Формула-1: 21-летний Исаак Хаджар присоединится к действующему чемпиону мира Максу Ферстаппену в команде Red Bull Racing

Киев • УНН

 • 760 просмотра

Команда Oracle Red Bull Racing объявила, что 21-летний Исаак Хаджар станет вторым пилотом в 2026 году, заменив Юки Цуноду. Хаджар присоединится к Максу Ферстаппену на фоне значительных технических изменений и дебюта силовой установки Red Bull Ford.

Формула-1: 21-летний Исаак Хаджар присоединится к действующему чемпиону мира Максу Ферстаппену в команде Red Bull Racing

Команда Oracle Red Bull Racing объявила, что в 2026 году ее вторым пилотом станет 21-летний Исак Хаджар. Он присоединится к действующему чемпиону мира Максу Ферстаппену и заменит Юки Цуноду, который перейдет на роль тестового и резервного гонщика Red Bull. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Red Bull Racing.

Подробности

Исак Хаджар проводит свой дебютный сезон в Формуле-1 в составе Visa Cash App Racing Bulls и уже завоевал подиум на Гран-при Нидерландов. В 2026 году он вместе с Максом Ферстаппеном станет частью нового этапа развития Red Bull, когда в чемпионате вступят в силу крупнейшие технические изменения за десятилетие и дебютирует силовая установка Red Bull Ford.

Самое главное, что он продемонстрировал чистую скорость, которая является требованием номер один в этом виде спорта. Мы верим, что Исак может процветать вместе с Максом и творить магию на трассе!

– сказал генеральный директор и руководитель команды Oracle Red Bull Racing Лоран Мекис.

Приход Хаджара означает завершение выступлений Юки Цуноды в основном составе Red Bull Racing. Он выступал за команды Red Bull с 2019 года и провел более ста гонок. В 2026 году Цунода станет тестовым и резервным пилотом. Лоран Мекис поблагодарил гонщика за работу.

Невозможно не любить Юки, его личность заразительна, и он стал особенной частью семьи Red Bull. От имени всех в Red Bull я благодарю его за его вклад

– сказал Лоран Мекис.

В свою очередь, Исак Хаджар, комментируя переход, заявил: "Я очень благодарен Oracle Red Bull Racing за предоставленную мне возможность и доверие соревноваться на высшем уровне Формулы-1. Это отличный шаг, работать с лучшими и учиться у Макса – это то, чего я не могу дождаться".

В 2026 году Red Bull Racing начнет сезон с новым составом и новыми техническими правилами. Команда ожидает, что сочетание Ферстаппена и Хаджара станет сильной основой для борьбы в следующей эпохе Формулы-1.

Напомним

Автогонщик Макс Ферстаппен после трех побед в последних четырех гонках сократил отставание от Оскара Пиастри до 40 очков. Руководители команд считают, что он способен на беспрецедентный поворот в борьбе за пятый титул.

Алла Киосак

СпортНовости Мира
Техника